ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У МОЗ зробили важливу заяву про завершення карантину

STYLERКоронавірус    08.04.2020 - 10:07
У МОЗ зробили важливу заяву про завершення карантину
Карантин в Україні поки завершувати не будуть (фото: da.odessa.gov.ua)

МОЗ вважає, що про завершення карантину в Україні говорити ще рано

Коронавірус в Україні інфікував вже 1668 осіб, з них 52 померли від ускладнень інфекції, 35 пацієнтів одужали. Інфекція продовжує поширюватися по країні дуже швидко. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вважає, що зараз наша країна перебуває на порозі піку пандемії Covid-19. Про це стало відомо зі звернення міністра на Facebook.

Степанов заявив, що про завершення карантину говорити ще надто рано.

"Говорити про те, коли закінчиться карантин, поки рано. Навпаки, зараз ми на порозі піку коронавірусної хвороби в країні. В активних фазах пандемії кількість пацієнтів різко зростає, критично навантажуючи медичну систему", - сказав Степанов.

При цьому Степанов закликав дотримуватися карантину, подякував бізнесу і волонтерам за підтримку.

"Найменше, що кожен з нас може зробити, - це залишатися вдома. Приєднуйтесь до руху #ПідтримуюЛікарів і не чекайте особливого випадку, щоб подякувати медичним працівникам, їм зараз, як ніколи, потрібна наша підтримка. Навіть просте "дякую" чого варте!", - сказав Степанов.

Як ми раніше писали, в Україні є тенденція до зменшення захворюваності коронавірусом.

Нардеп Ганна Скороход та її немовля хворі коронавірусом: нові деталі Тести на COVID-19 робити відмовлялися: в Івано-Франківську розгорається скандал
Новини України Коронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся