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У МОЗ розповіли, коли Україна перейде в "жовту" зону карантину

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Понеділок 13 вересня 2021 14:35
У МОЗ розповіли, коли Україна перейде в "жовту" зону карантину Карантин в Україні можуть посилити на тижні (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Карантин в Україні можуть посилити вже на цьому тижні і у країни є ймовірність увійти в "жовту" зону обмежень.

У цьому впевнений лікар-анестезіолог, провідний експерт МОЗ у боротьбі з коронавірусом Сергій Дубров на каналі "Україна 24".

Медик прогнозує перехід із зеленої зони в жовту вже на цьому тижні.

"Вже більшість регіонів за статистичними показниками відповідають кольору жовтої зони. Тобто не виключено, що на цьому тижні країна дійсно перейде в жовту зону карантину", - заявив Дубров.

За словами лікаря, зараз весь світ переживає нову хвилю COVID-19 і Україна не виняток. Дубров зазначає, що в країні недостатньо вакцинованих людей, щоб говорити про колективний імунітет.

"Є два основні моменти, як мені здається. Якщо порівнювати з попередньою хвилею, то зростання є трохи повільніше. Це швидше за все пов'язано з вакцинацією, з тим, що певна кількість людей перехворіло... Друге, що є більш негативним, на мій погляд, що переважна більшість хворих мають інфікування мутованим "Дельта"-штамом. Відповідно до досвіду Америки і Європи, ми розуміємо, що "Дельта"-штам характеризується більш важким перебігом, велика потреба в госпіталізації, в лікуванні у відділеннях інтенсивної терапії", - зазначає медик.

Пік нової хвилі COVID-19 може бути в листопаді, додав Дубров.

Як ми писали раніше, українцям розповіли, на який день після вакцинації більша ймовірність підчепити COVID-19.

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