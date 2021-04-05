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У МОЗ розповіли, хто ризикує підчепити COVID-19 повторно, і як цього уникнути

Новость на русском → Понеділок 05 квітня 2021 16:08
У МОЗ розповіли, хто ризикує підчепити COVID-19 повторно, і як цього уникнути Колаж РБК-Україна: У МОЗ розповіли, як уникнути повторного зараження на коронавірус
Автор: Світлана Мащенко

Провідний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я пояснила, хто найбільше ризикує повторно захворіти на коронавірус, і як цього уникнути.

Про це розповіла на прес-конференції Наталія Виноград, завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медуніверситету імені Данила Галицького, головний спеціаліст МОЗ з питань епідеміології, повідомляє УНІАН.

Епідеміолог каже, що повторний випадок захворювання на коронавірус - це або нове зараження, або реактивація збудника першого випадку, коли вірус був в організмі в латентному стані.

Лікар пояснила, що часто повторні випадки бувають серед медиків, яким вкрай складно уберегтися від контакту з інфікованими.

Щоб захиститися від повторного зараження, потрібно захищати не тільки дихальні шляхи, але й зону навколо очей.

"Оптимальним і найбільш важливим підходом є насамперед захист "вхідних воріт" для збудника. І це не тільки верхні дихальні шляхи, але й очі", - зазначила вона.

За словами Наталії Виноград, важливими "запобіжниками" є дистанціювання, а також ретельне провітрювання приміщення, особливо в медустановах.

"Це природне вентилювання шляхом відкриття двох вікон або дверей, розташованих навпроти", - пояснила лікар.

Вона також зазначила, що досить тривалий час після перенесення COVID-19 організм потребує мінімізації навантажень.

Зазначимо, що станом на 5 квітня найскладніша ситуація з коронавірусом в Харкові. Медики заявили, що у лікарнях закінчуються місця, а людям не вистачає кисню.

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