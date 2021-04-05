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В Минздраве рассказали, кто рискует подцепить COVID-19 повторно, и как этого избежать

Новина українською → Понедельник 05 апреля 2021 16:08
В Минздраве рассказали, кто рискует подцепить COVID-19 повторно, и как этого избежать Коллаж РБК-Украина: В Минздраве рассказали, как избежать повторного заражения коронавирусом
Автор: Светлана Мащенко

Ведущий специалист Министерства здравоохранения объяснила, кто больше всего рискует повторно заболеть коронавирусом, и как этого избежать.

Об этом рассказала на пресс-конференции Наталья Виноград, завкафедрой эпидемиологии Львовского национального медуниверситета имени Данила Галицкого, главный специалист Минздрава по вопросам эпидемиологии, сообщает УНИАН.

Эпидемиолог говорит, что повторный случай заболевания коронавирусом - это либо новое заражение, либо реактивация возбудителя первого случая, когда вирус был в организме в латентном состоянии.

Врач пояснила, что часто повторные случаи бывают среди медиков, которым крайне сложно уберечься от контакта с инфицированными.

Чтобы защититься от повторного заражения, нужно защищать не только дыхательные пути, но и зону вокруг глаз.

"Оптимальным и самым важным подходом является прежде всего защита "входных ворот" для возбудителя. И это не только верхние дыхательные пути, но и глаза", - отметила она.

По словам Натальи Виноград, важными "предохранителями" являются дистанцирование, а также тщательное проветривание помещение, особенно в медучреждениях.

"Это естественное вентилирование путем открытия двух окон или дверей, расположенных напротив", - пояснила врач.

Она также отметила, что достаточно длительное время после перенесения COVID-19 организм нуждается в минимизации нагрузок.

Отметим, что по состоянию на 5 апреля самая сложная ситуация с коронавирусом в Харькове. Медики заявили, что в больницах заканчиваются места, а людям не хватает кислорода.

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