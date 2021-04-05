В Минздраве рассказали, кто рискует подцепить COVID-19 повторно, и как этого избежать

Ведущий специалист Министерства здравоохранения объяснила, кто больше всего рискует повторно заболеть коронавирусом, и как этого избежать.

Об этом рассказала на пресс-конференции Наталья Виноград, завкафедрой эпидемиологии Львовского национального медуниверситета имени Данила Галицкого, главный специалист Минздрава по вопросам эпидемиологии, сообщает УНИАН.

Эпидемиолог говорит, что повторный случай заболевания коронавирусом - это либо новое заражение, либо реактивация возбудителя первого случая, когда вирус был в организме в латентном состоянии.

Врач пояснила, что часто повторные случаи бывают среди медиков, которым крайне сложно уберечься от контакта с инфицированными.

Чтобы защититься от повторного заражения, нужно защищать не только дыхательные пути, но и зону вокруг глаз.

"Оптимальным и самым важным подходом является прежде всего защита "входных ворот" для возбудителя. И это не только верхние дыхательные пути, но и глаза", - отметила она.

По словам Натальи Виноград, важными "предохранителями" являются дистанцирование, а также тщательное проветривание помещение, особенно в медучреждениях.

"Это естественное вентилирование путем открытия двух окон или дверей, расположенных напротив", - пояснила врач.

Она также отметила, что достаточно длительное время после перенесения COVID-19 организм нуждается в минимизации нагрузок.