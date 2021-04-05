Харків задихається від COVID-19: лікарні переповнені, людям критично не вистачає кисню

На 5 квітня в Харківській області найбільша кількість в Україні інфікованих коронавірусом - 1 155 випадків. Лікарні переповнені, а пацієнтам критично не вистачає кисню. Область в лідерах вже кілька днів поспіль, при цьому вона надалі лишається в "помаранчевій" зоні, карантин тут поки не посилюють.

Медики кажуть, що ситуація в регіоні наразі є критичною.

"Пацієнтів веземо до тих лікарень, які визначені, а також дають тричі на день інформацію щодо вільних ліжок. Те, що зараз коїться, це тільки початок. Ситуація, дійсно, дуже напружена", - розповідає директор Харківського центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта.

Зазначимо, що в Україні 11 областей - в червоній зоні, у жовтій тільки одна - Херсонська, а Харківська - попри величезний приріст нових випадків продовжує залишатися в помаранчевій зоні. При цьому епідпоріг, за даними МОЗ, перевищений в 20 областях.

Напередодні, в Харкові від ускладнень коронавірусу помер головлікар однієї з ковідних лікарень - Борис Менкус. Йому було 69 років, і він переніс хворобу дуже важко, заразившися ще в жовтні. Кілька місяців перебував у комі і помер на початку квітня.