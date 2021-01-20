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У МОЗ розповіли, коли можна буде зробити платне щеплення від COVID-19

Автор: Людмила Жукова

В Україні вакцинація від коронавірусу почнеться з лютого місяця. Спочатку абсолютно безкоштовно будуть прищеплювати групи ризику, а потім вже всіх інших. Всіх, хто прищепився від COVID-19, збираються заносити в спеціальну електронну базу. Коли на міжнародному рівні з'являться паспорта вакцинації, українські лікарі зможуть видавати довідки про щеплення.

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Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі каналу "Україна 24". Медик зазначив, що за гроші отримати щеплення в приватних структурах можна буде у другому півріччі 2021 року, але держава зацікавлена прищепити всіх громадян безкоштовно.

"Сьогодні держава зацікавлена зробити щеплення безкоштовно для всіх категорій населення. Тому на перших етапах не потрібно розглядати можливість щеплення за власні кошти у приватних структурах. Коли ми говоримо про потенційну можливість вакцинації на гроші, це ми говоримо як мінімум про друге півріччя 2021, але і то не факт", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, що вакцинація від коронавірусу передбачає дві дози введення препарату. Вже у лютому Україна очікує поставки вакцини від COVID-19. В першу чергу будуть прищеплювати медиків, людей похилого віку і тяжкохворих.

Як ми раніше писали, науковці зробили нову заяву про імунітет від коронавірусу.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що вчені спростували міф про колективний імунітет від коронавірусу.

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