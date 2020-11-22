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У МОЗ назвали умову, при якій в Україні не будуть вводити локдаун

Неділя 22 листопада 2020 12:13
У МОЗ назвали умову, при якій в Україні не будуть вводити локдаун
Карантин в Україні не будуть вводити при одній умові (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У МОЗ заявили, що якщо українці будуть носити маски, локдауна можна буде уникнути

22 листопада, в неділю, на офіційному каналі Міністерства охорони здоров'я в Telegram з'явилася інформація про те, як в Україні можна уникнути локдауна. Повідомляється, якщо як мінімум 95% людей будуть ходити в масках, локдауна можна буде уникнути.

У своїй заяві чиновники грунтувалися на інформації, озвученій директором Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Хансом Клюге на нещодавній пресконференції. Він зазначив, що жорсткий карантин – крайня міра, в ній не буде потреби, якщо 95% людей будуть носити маски.

Клюге заявив, що закриття шкіл не є ефективним заходом у боротьбі з коронавірусом, оскільки діти та підлітки не сприяють поширенню COVID-19. На думку глави європейського підрозділу ВООЗ, початкові школи в Європі повинні продовжувати роботу у звичайному режимі.

МОЗ, грунтуючись на даних глави ВООЗ зробило головною умовою для населення для введення карантину носіння масок.

"Якщо 95% людей будуть дотримуватися масочного режиму, можна буде уникнути локдауна. Дотримання масочного режиму - одне з головних правил протиепідемічної безпеки. Носіть маски та захистить від хвороби себе і своїх близьких", - йдеться у публікації.

У МОЗ назвали умову, при якій в Україні не будуть вводити локдаун

Карантин в Україні не будуть вводити при одній умові (зображення: t.me/COVID19_Ukraine)

Нагадаємо, що багато лікарів вважають неминучою необхідність введення тотального карантину в Україні. Доктор наук також висловилася, які заходи необхідно ввести першими, щоб локдаун виявився ефективним.

Раніше ми писали, що у президента Володимира Зеленського ситуацію з коронавірусом в Україні назвали критичною.

Також повідомлялося, що лікарі розповіли, скільки відсотків людей насправді хворіють на коронавірус безсимптомно.

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