У МОЗ назвали симптоми "легкого" коронавірусу: перевірте ознаки

Симптоми легкої форми коронавірусу озвучили для українців у Міністерстві охорони здоров'я.
Повний список опублікований на сторінці міністерства в Facebook.
Відзначається, що всі інфіковані можуть абсолютно по-різному переносити хворобу. Це все індивідуально і спрогнозувати перебіг захворювання - неможливо.
Вірус постійно мутує, тому не сприймайте цей список, як повний перелік. Медики рекомендують українцям робити тест на COVID-19 при будь-якому прояві симптомів ГРВІ.
"Важливо, що симптоматика легкого перебігу захворювання не означає, що стан пацієнта не буде погіршуватися", - зазначають у міністерстві.
Нагадаємо, що Ляшко повідомив про початок нової хвилі COVID-19.