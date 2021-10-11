У МОЗ назвали симптоми "легкого" коронавірусу: перевірте ознаки

Відзначається, що всі інфіковані можуть абсолютно по-різному переносити хворобу. Це все індивідуально і спрогнозувати перебіг захворювання - неможливо.

Симптоми легкої форми коронавірусу:

лихоманка до 38 градусів;

нежить або закладеність носа;

головний біль;

біль в горлі;

біль у м'язах;

кашель без ознак дихальної недостатності таких як, утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів, кровохаркання;

шлунково-кишкові прояви (нудота, блювання, діарея) без ознак зневоднення;

відсутність змін психічного стану (порушення свідомості, млявість)

спотворення нюху (дизосмія), смаку (дізгевзія) або втрата нюху (аносмія), смаку (авгезія).

Вірус постійно мутує, тому не сприймайте цей список, як повний перелік. Медики рекомендують українцям робити тест на COVID-19 при будь-якому прояві симптомів ГРВІ.

"Важливо, що симптоматика легкого перебігу захворювання не означає, що стан пацієнта не буде погіршуватися", - зазначають у міністерстві.