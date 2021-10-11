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Високі показники захворюваності: Ляшко повідомив про початок нової хвилі COVID-19

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Понеділок 11 жовтня 2021 11:04
Високі показники захворюваності: Ляшко повідомив про початок нової хвилі COVID-19 В Україні почалася нова хвиля COVID-19 (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні збільшилася кількість хворих на коронавірус і це дає підставу вважати, що почалася нова хвиля коронавірусу. Це сталося раніше, ніж прогнозували.

Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю "Голосу Америки".

За словами Ляшка, за своєю інтенсивністю хвиля вже наближається до показників осені 2020 року.

"Сьогодні в Україні щодня реєструють по 16-17 тисяч випадків-19. Це високі показники захворюваності", - зазначив міністр.

В Україні також різко зросла кількість госпіталізацій, в деяких регіонах ліжок вже не вистачає.

"Нова циркуляція вірусу, яка і призвела до цієї хвилі, насамперед шукає іммунонезахищених людей - тих, хто не перехворів COVID-19, або тих, хто не вакцинований", - сказав Віктор Ляшко.

За словами глави МОЗ, найближчими до "червоної" зони підвищеної небезпеки є Херсонська область.

"Спочатку значне зростання нинішньої хвилі було в західних областях, і ми думали, що буде повторення ситуації осені 2020 року і весни 2021-го. Але зараз ми бачимо, що Чернівецька область, яка перша "загорілася" в Новій хвилі, вже стабілізувалася. А ось східні і південні області дають приріст. Зокрема, Херсонщина, яка дві хвилі пройшла, не виходячи з жовтого рівня, навіть в помаранчевий не потрапляла ... Зараз вона одна з перших, яка може наблизитися до червоного рівня", - резюмував він.

Як ми раніше писали, в МОЗ розповіли, кому зобов'язані зробити безкоштовний ПЛР-тест.

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