В Минздраве назвали симптомы "легкого" коронавируса: проверьте признаки

Симптомы легкой формы коронавируса озвучили для украинцев в Министерстве здравоохранения.
Полный список опубликован на странице министерства в Facebook.
Отмечается, что все инфицированные могут совершенно по-разному переносить болезнь. Это все индивидуально и спрогнозировать течение заболевания - невозможно.
Вирус постоянно мутирует, поэтому не воспринимайте этот список, как полный перечень. Медики рекомендуют украинцам делать тест на COVID-19 при любом проявлении симптомов ОРВИ.
"Важно, что симптоматика легкого течения заболевания не означает, что состояние пациента не будет ухудшаться", - отмечают в министерстве.
Напомним, что Ляшко сообщил о начале новой волны COVID-19.