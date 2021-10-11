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В Минздраве назвали симптомы "легкого" коронавируса: проверьте признаки

Автор: Людмила Жукова

Симптомы легкой формы коронавируса озвучили для украинцев в Министерстве здравоохранения.

Полный список опубликован на странице министерства в Facebook.

Отмечается, что все инфицированные могут совершенно по-разному переносить болезнь. Это все индивидуально и спрогнозировать течение заболевания - невозможно.

Симптомы легкой формы коронавируса:

  • лихорадка до 38 градусов;
  • насморк или заложенность носа;
  • головная боль;
  • боль в горле;
  • боль в мышцах;
  • кашель без признаков дыхательной недостаточности таких как, затрудненное дыхание, увеличение частоты дыхательных движений, кровохарканье;
  • желудочно-кишечные проявления (тошнота, рвота, диарея) без признаков обезвоживания;
  • отсутствие изменений психического состояния (нарушение сознания, вялость)
  • искажение обоняния (дизосмия), вкуса (дизгевзия) или потеря обоняния (аносмия), вкуса (авгезия).

Вирус постоянно мутирует, поэтому не воспринимайте этот список, как полный перечень. Медики рекомендуют украинцам делать тест на COVID-19 при любом проявлении симптомов ОРВИ.

"Важно, что симптоматика легкого течения заболевания не означает, что состояние пациента не будет ухудшаться", - отмечают в министерстве.

Напомним, что Ляшко сообщил о начале новой волны COVID-19.

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