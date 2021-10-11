В Минздраве назвали симптомы "легкого" коронавируса: проверьте признаки

Отмечается, что все инфицированные могут совершенно по-разному переносить болезнь. Это все индивидуально и спрогнозировать течение заболевания - невозможно.

Симптомы легкой формы коронавируса:

лихорадка до 38 градусов;

насморк или заложенность носа;

головная боль;

боль в горле;

боль в мышцах;

кашель без признаков дыхательной недостаточности таких как, затрудненное дыхание, увеличение частоты дыхательных движений, кровохарканье;

желудочно-кишечные проявления (тошнота, рвота, диарея) без признаков обезвоживания;

отсутствие изменений психического состояния (нарушение сознания, вялость)

искажение обоняния (дизосмия), вкуса (дизгевзия) или потеря обоняния (аносмия), вкуса (авгезия).

Вирус постоянно мутирует, поэтому не воспринимайте этот список, как полный перечень. Медики рекомендуют украинцам делать тест на COVID-19 при любом проявлении симптомов ОРВИ.

"Важно, что симптоматика легкого течения заболевания не означает, что состояние пациента не будет ухудшаться", - отмечают в министерстве.