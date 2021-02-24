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МОЗ опублікувало інтерактивну карту: де зробити безкоштовний тест на COVID-19

Новость на русском → Середа 24 лютого 2021 11:17
МОЗ опублікувало інтерактивну карту: де зробити безкоштовний тест на COVID-19 Де можна зробити безкоштовний тест на коронавірус (фото: Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Міністерство охорони здоров'я України запустило інтерактивну карту безкоштовного тестування на коронавірус.

Про це повідомили на сторінці у Facebook Центру громадського здоров'я в Україні.

Картку з інформацією про пунктах тестування в різних населених пунктах України можна знайти за цим посиланням.

До кінця січня в Україні функціонувало 2373 пункту безкоштовного ПЛР-тестування на коронавірус, 65 з них знаходяться в Києві.

Крім цього, там можна зробити швидкий тест на антиген SARS-CoV-2.

Для того, щоб знайти потрібний пункт тестування у лівому куті потрібно ввести свою область і домашню адресу. Система автоматично знайде найближчий пункт.

Нагадаємо, що за 23 лютого в Україні виявили 5850 нових випадків коронавірусу. Найбільший добовий приріст заражених у Вінницькій та Івано-Франківській областях.

За вчора госпіталізували 3049 осіб; 152 людини померли й 3645 людина одужала.

За добу зробили 79 538 тестувань (зокрема методом ПЛР - 34 351, методом ІФА - 15 548, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 29 639).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 317 694 людини; 1 155 422 людини одужали й 25 461 пацієнт помер.

Як повідомлялося, раніше лікар розповів, кому зовсім не потрібна вакцина від коронавірусу.

Нагадаємо також, що стало відомо про компенсації за побічну реакцію на вакцину від COVID-19.

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