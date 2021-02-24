Минздрав опубликовал интерактивную карту: где сделать бесплатный тест на COVID-19

Об этом сообщили на странице в Facebook Центра общественного здоровья в Украине.

Карту с информацией о пунктах тестирования в различных населенных пунктах Украины можно найти по этой активной ссылке.

К концу января в Украине функционировало 2373 пункта бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус, 65 из них находятся в Киеве.

Кроме этого, там можно сделать быстрый тест на антиген SARS-CoV-2.

Для того чтобы найти нужный пункт тестирования в левом углу нужно ввести свою область и домашний адрес. Система автоматически найдет ближайший пункт.

Напомним, что за 23 февраля в Украине обнаружили 5850 новых случаев коронавируса. Самый большой суточный прирост зараженных в Винницкой и Ивано-Франковской областях.

За вчера госпитализировали 3049 человек; 152 человека умерли и 3645 человек выздоровели.

За сутки сделали 79 538 тестирований (в частности методом ПЦР - 34 351, методом ИФА - 15 548, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29 639).

За все время пандемии в Украине заболели 1 317 694 человека; 1 155 422 человека выздоровели и 25 461 пациент умер.