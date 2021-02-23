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Лікар розповів, кому зовсім не потрібна вакцина від COVID-19

Новость на русском → Вівторок 23 лютого 2021 16:51
Лікар розповів, кому зовсім не потрібна вакцина від COVID-19 Вакцина від коронавірусу потрібна не всім (фото: Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини індійського виробництва в кількості 500 тисяч доз. Першими в країні будуть прищеплювати групи ризику, але абсолютно не всім потрібна вакцинація.

Про це в коментарі Styler розповів лікар з Рівного Павло Сільковський.

За словами медика на момент початку вакцинації у великого відсотка населення (ймовірно, більше 50%) вже буде природний імунітет після перенесеної хвороби і не потребує обов'язкової вакцинації взагалі.

"Як бачите, епідемія в Україні приходить і без вакцинації і причина тому - велика кількість перехворілих, які вже не є переносниками хвороби. Є ймовірність, що вакцинація допоможе в боротьбі з пандемією, але швидше за все, це не буде визначальним фактором", - поділився своєю думкою Павло.

Також лікар повідомив, що неправильно вважати індійську вакцину чимось поганим.

"Неправильно говорити, що все індійське - погане, та дешеве. Але зараз ми говоримо не про все, а про конкретний препарат для захисту від вірусу. І його заявлена ефективність, м'яко кажучи, занизька. Що стосується безпеки, то якщо це ліцензійний продукт, то з безпекою все повинно бути в порядку. Але в будь-якому разі для нашої країни навіть найефективніша вакцина вже не може стати панацеєю", - вважає медик.

Як ми раніше повідомляли, лікар розповів про плюси і мінуси індійської вакцини Covishield.

Читайте також про те, що відомо про індійську вакцину Covishield і де її використовують ще.

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