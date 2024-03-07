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Минус 10 лет: этот метод окрашивания сделает вас молодой и самой красивой

Какой цвет волос омолодит и вернет красоту (freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже наступает весна, поэтому многим женщинам хочется перемен. Именно поэтому у парикмахеров начинается "жаркий сезон". Впрочем, выбрать тип окрашивания бывает непросто, особенно если женщина хочет стать модной и выглядеть невероятно.

Какой цвет следует примерить женщинам после 40, чтобы вернуть молодость, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta.pl.

"Бемби-блонд" - тренд этой весны

Как оказалось, сейчас наиболее популярный метод окрашивания получил название в честь оленя из известного мультика. Впрочем, ничего "звериного" в такой прическе нет.

Бемби-блонд (фото: instagram.com/janice.nexxthairproject)

Стилисты советуют женщинам присмотреться к такому окрашиванию, если они хотят осветлить волосы. Ведь оно выгодно подчеркнет глаза, сделает упор на лице и осветит его светлыми прядями.

Модное окрашивание на весну (фото: instagram.com/nataliefrontehair)

Попросите колориста, чтобы он сделал тонировку в разных цветах. Некоторые пряди должны быть светлыми, а некоторые - песочными, насыщенными и более кремовыми. Такой переход сделает ваши волосы привлекательными, будто они "выгорели" на солнце.

Трендовая прическа для женщин после 40 (фото: instagram.com/zadovoljnahr)

Такая прическа сделает вас молодой и привлекательной. Светлые пряди "уберут" минимум 10 лет и придадут свежести. Кроме этого, уход за таким окрашиванием не такой сложный, как за платиновым блондом или тонированием в один цвет.

Напомним, недавно мы уже рассказывали, какой маникюр безжалостно старит и дешево выглядит.

Кроме того, ранее стало известно, какой маникюр сделает вас изящной и стильной.

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