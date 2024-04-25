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Прошлое настигнет эти знаки Зодиака уже в мае. К чему готовиться

Четверг 25 апреля 2024 06:30
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Прошлое настигнет эти знаки Зодиака уже в мае. К чему готовиться Какие знаки Зодиака встретятся со своим прошлым (иллюстрация: freepic.com)
Автор: Полина Иваненко

В мае представителям трех знаков Зодиака стоит готовиться к тому, что прошлое внезапно вернется в их жизни. И это будет прекрасной возможностью все изменить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Стрелец

В мае прошлое может вернуться в вашу жизнь именно тогда, когда вы этого не ждали. Однако вам не стоит зацикливаться на мысли об ошибках, просто взгляните на свою жизнь сквозь новую призму.

Бежать от прошлого - ошибка. Вам стоит извлечь уроки из всего этого и понять, как действовать дальше. Некоторые испытания не являются поводом для страданий, они для вашего роста.

Овен

В вашей жизни будто бы нет места прошлому, вы часто бежите от воспоминаний. Однако в мае вам придется изменить свою стратегию. Люди из периода в вашей жизни, который вы пытались вычеркнуть из истории, окажутся у вас га пороге.

Порой горькая правда может всплыть на поверхность. И если вы наломали дров в прошлом, исправьте все уже сейчас. Тогда вас ждет приятный сюрприз.

Телец

Вы получите уникальную возможность. В мае прошлое вернется в вашу жизнь ураганом, однако это не приведет к проблемам.

У вас появится невероятная сила, благодаря которой вы превратите все негативное в позитивное. Самое главное - начать брать на себя ответственность за поступки.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что три знака Зодиака столкнутся с кардинальными переменами.

Кроме этого, недавно стало известно, какие знаки Зодиака услышат хорошие новости.

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