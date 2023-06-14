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В Минсоцполитики сделали объявление для всех, кто получает деньги от государства

Что изменится в предоставлении социальной помощи (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Социальные выплаты от государства будут в Украине формировать и выплачивать по новому принципу. Над этим вопросом уже работают в Министерстве социальной политики.

Анонсировала изменения министр соцполитики Оксана Жолнович во время телемарафона.

Социальную помощь будут выплачивать по-новому

Несколько видов социальных выплат объединят, а также проверят на целевость. Это планируется сделать в рамках разработки Социального кодекса Украины.

По словам чиновницы, сейчас в Украине существует более 34 программ с разными социальными выплатами, которые дробятся на подвиды и подвыплаты. Часто они настолько скудны, что не решают никаких проблем.

"Поэтому от такого механизма нужно отходить и унифицировать все выплаты, связанные с бедностью, объединив, например, шесть пособий в одну универсальную помощь, которую будут оказывать в соответствии с определенными критериями.

Кроме того, параллельно получателям такой помощи будут предоставлять определенные услуги для преодоления кризиса бедности", - добавила Жолнович.

Уже к концу этого года будет оптимизирована и упрощена часть социальных пособий, которые в 2024-м будут выплачиваться по-новому.

Что такое Социальный кодекс Украины

Этот проект был анонсирован правительством в начале года. Его цель - адресная помощь людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

"На 2023 год планируем и дальше адаптировать социальную поддержку к военным и послевоенным условиям. Есть амбиции разработать и способствовать принятию Социального кодекса Украины. Он будет включать в себя все социальные компоненты с учетом философии адресности и преодоления сложных жизненных обстоятельств человека", - сказал во время заседания Правительства премьер-министр Денис Шмигаль.

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