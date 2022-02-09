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У Мінсоцполітики розповіли, як українцям підвищать пенсії в березні: "такого ще ніхто не робив"

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Середа 09 лютого 2022 07:53
У Мінсоцполітики розповіли, як українцям підвищать пенсії в березні: "такого ще ніхто не робив" Колаж РБК-Україна: в Україні підвищать пенсії
Автор: Володимир Костирін

В Україні збільшать розмір пенсій у березні в рамках чергового етапу підвищення та щорічної планової індексації пенсійних виплат, а також - позапланової. Глава міністерства соціальної політики Марина Лазебна розповіла про нововведення і що зміниться для пенсіонерів з початку весни.

Про це чиновник висловилася в програмі "Наосліп" в ефірі телеканалу "Дом".

За її словами, в цілому в березні пенсійні виплати будуть підвищені для 10 200 000 пенсіонерів.

"Тобто ми охоплюємо максимальну кількість громадян. Це буде й індексація страхових пенсій, і доплати для різних категорій, які не підлягали індексації. Крім того, ми вперше проіндексуємо пенсії військовим. І ми також уперше за 15 років зробимо те, чого ще ніхто не робив", - заявила міністр.

Так, пояснила вона, для громадян, які отримують мінімальну пенсійну виплату (з причини, наприклад, не хватки стажу, або маленької зарплати) у розмірі 1934 гривень ("соціальна пенсія") буде позачергове підвищення виплат.

"Я рада, що лише мільйон людей її отримує, тому що ми їх виводимо постійно з цієї такої ганебної межі. Так от, ці громадяни отримали б своє підвищення лише в грудні 2022 року. А ми цього року наблизимо грудень до березня. І вони одержать 2100 грн уже в березні цього року. Такого ще ніхто не робив, а ми це зробимо", - зазначила Лазебна.

Глава Мінсоцполітики додала, що раніше таку "соціальну пенсію" отримували 4 мільйони українців, але тепер шляхом доплат різним категоріям громадян кількість одержувачів мінімалки скоротилася до 1 мільйона.

Цього вдалося домогтися завдяки, зокрема, доплаті за віком: громадянам 80+ років додали по 500 гривень, для пенсіонерів у віці 75+ років - по 400 гривень, в 2022 році доплати отримає категорія 70+.

Раніше ми розповідали, що в Україні ФОПам призначатимуть пенсії по-новому.

Нагадаємо також, перед цим у Мінсоцполітики пояснили, як зростатимуть пенсії у 2022 році, назвали дати та суми підвищень.

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