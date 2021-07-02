ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Міноборони вирішило змінити парадні черевики курсанток після скандалу з підборами (відео)

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 02 липня 2021 23:58
Міноборони вирішило змінити парадні черевики курсанток після скандалу з підборами (відео) Колаж РБК-Україна: Міноборони потрапило в скандал через взуття для курсанток
Автор: Володимир Костирін

Міністерство оборони України потрапило в скандал через рішення взути курсанток в туфлі на підборах на параді до Дня Незалежності 24 серпня, що викликало хвилю критики з боку суспільства, і обурення ряду політиків. У підсумку відомство внесло правки у форму дівчат-військовослужбовців, і для них розроблять спеціальну експериментальну модель черевиків.

Про це 2 липня заявити голова МОУ Андрій Таран під час зустрічі з курсантками Військового інституту Київського національного університету імені Т.Шевченка.

Міністр поцікавився у головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, чи не буде оптимальним варіантом для учасниць параду - саме берці замість каблуків, через які дівчата можуть позбивати собі ноги.

"Сьогодні проводило керівництво установи опитування, і мені доповідають, що 99% присутніх тут дівчат за те, щоб піти в парадній формі. Оскільки рішення прийнято, і всі навчальні заклади йдуть в парадній формі. Бойові частини - в бойовій формі. Тому може краще нам подумати, обговорити зараз з дівчатами, почути зворотню сторону", - відповів Хомчак.

Так, він запропонував курсанткам самим озвучити зручний для них варіант взуття.

"Ми можемо зробити експериментальну модель - саме для параду на честь 30-річчя (Дня Незалежності). Вони її випробують практично. А потім будемо приймати рішення щодо впровадження", - заявив Таран.

Одна з курсанток зазначила, що нові туфлі вони носили близько тижня, і це взуття безумовно зручніше, ніж ті туфлі на підборах, позаяк "у даному екземплярі каблук менше, і сама підошва грубіша, що зробить більш зручним пересування на асфальті... каблук (бажано зробити) трохи менше".

Відео: Міноборони вирішило зробити для курсанток експериментальну модель черевиків для параду до Дня Незалежності

У підсумку Міноборони дало добро на експериментальні моделі черевиків з меншим каблуком.

Міноборони вирішило змінити парадні черевики курсанток після скандалу з підборами (відео)Міноборони вирішило змінити парадні черевики курсанток після скандалу з підборами (відео)

Через взуття для курсанток для параду до Дня Незалежності Міноборони попало в скандал (фото: facebook.com/alexey.arestovich)

Раніше повідомлялося, що британський солдат показав сніданок НАТО в українській їдальні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Міністерство оборони України курсанты День независимости Украины каблуки обувь
LITE
Зливи з грозами затримаються: синоптики дали "мокрий" прогноз до середини липня
Зливи з грозами затримаються: синоптики дали "мокрий" прогноз до середини липня