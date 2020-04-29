Міністерство культури зганьбилося поздоровленням з Днем танцю

Мінкульт оскандалився поздоровленням з Днем танцю (колаж: РБК-Україна)

Мінкульт потрапив в неприємну ситуацію через привітання з Днем танцю

Міністерство культури та інформаційної політики України опублікувало у своєму Telegram-каналі привітання з Днем танцю, який відзначається сьогодні, 29 квітня. При цьому відомство викрили у неграмотності.

Мінкульт привітав усіх українців з цим днем і опублікував вірш, але як виявилося, що його просто "передрали" з російських ресурсів, де вірш гуляє вже давно.

Скріншот з Telegram-каналу "Фрілансер"

"Приємно, що в міністерстві культури (чи безкультур'я?) працюють такі чудові перекладачі. Особливо добре їм вдається переклад віршованих форм", - прокоментували інцидент у Telegram-каналі "Фрілансер".

Скріншот з Telegram-каналу "Фрілансер"

Міністерство також піймали і на орфографічних помилках, які були допущені в описі до фільму "Я, Ти, Він, Вона".

Скріншот з Telegram-каналу "Фрілансер"

Нагадаємо, що у зв'язку з карантином в країні всі навчальні заклади, включаючи школи, працюють на дистанційному навчанні. Всеукраїнська школа онлайн стартувала 6 квітня.

При цьому вчителі зі старту наробили безліч помилок, і це викликало великий резонанс у суспільстві. "Ляпи" були помічені на уроках математики, української мови, географії та історії.

У Міністерстві освіти України прокоментували помилки вчителів, які проводили свої уроки через онлайн. Вони пояснили це тим, що часу вирізати помилки не вистачило, оскільки все записували в прискореному режимі.