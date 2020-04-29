Министерство культуры опозорилось поздравлением с Днем танца

Минкульт оскандалился поздравлением с Днем танца (коллаж: РБК-Украина)

Минкульт попал в неприятную ситуацию из-за поздравления с Днем танца

Министерство культуры и информационной политики Украины опубликовало в своем Telegram-канале поздравление с Днем танца, который отмечается сегодня, 29 апреля. При этом ведомство уличили в неграмотности.

Минкульт поздравил всех украинцев с этим днем и опубликовал стих, но как оказалось, что его просто "передрали" с российских ресурсов, где стихотворение гуляет уже давно.

Скриншот с Telegram-канала "Фрилансер"

"Приятно, что в министерстве культуры (или бескультурья?) работают такие прекрасные переводчики. Особенно хорошо им удается перевод стихотворных форм", - прокомментировали инцидент в Telegram-канале "Фрилансер".

Скриншот с Telegram-канала "Фрилансер"

Министерство также подловили и на орфографических ошибках, которые были допущены в описании к фильму "Я, Ты, Он, Она".

Скриншот с Telegram-канала "Фрилансер"

Напомним, что в связи с карантином в стране все учебные заведения, включая школы, работают на дистанционном обучении. Всеукраинская школа онлайн стартовала 6 апреля.

При этом учителя со старта наделали массу ошибок, и это вызвало большой резонанс в обществе. "Ляпы" были замечены на уроках математики, украинского языка, географии и истории.

В Министерстве образования Украины прокомментировали ошибки учителей, которые проводили свои уроки через онлайн. Они объяснили это тем, что времени вырезать ошибки не хватило, поскольку все записывали в ускоренном режиме.