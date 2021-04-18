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У Мінінфраструктури розповіли, чи будуть нові обмеження на транспорт на травневі свята

Новость на русском → Неділя 18 квітня 2021 15:52
У Мінінфраструктури розповіли, чи будуть нові обмеження на транспорт на травневі свята Фото: Владислав Криклій, міністр інфраструктури України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Введення нових обмежень в Україні, в тому числі на транспортні перевезення, є прерогативою міністерства охорони здоров'я, й після надходження ініціатив від відомства міністерство інфраструктури погоджує ситуацію з транспортом.

Про це заявив глава Мінінфраструктури Владислав Криклій в ефірі телеканалу "Україна 24".

"У нас тут будь-які ініціативи - прерогатива МОЗ, пропозиції від них надходять, а ми знаходимо консенсус з транспортних питань", - пояснив чиновник.

Міністр розповів про режим транспортних пасажирських перевезень в Україні на травневі свята і зазначив, що закривати авіа і залізничне сполучення не збираються.

"Ми не плануємо закривати авіаперевезення, те саме стосується залізничних перевезень. А міські перевезення - це взагалі відповідальність місцевої влади", - сказав він.

Разом з тим Криклій звернув увагу, що у "червоних" зонах карантину вводяться обмеження на залізничні перевезення.

"Що стосується залізничних (перевезень) - виходимо з тих регіонів, де є епідеміологічна загроза. Якщо регіон потрапляє до червоної зони, туди перевезень не буде, крім транзитних", - розповів глава Мінінфраструктури.

Раніше повідомлялося, що заступник глави МОЗ Віктор Ляшко дав поради українцям перед святами та пояснив, чи варто планувати відпочинок за кордоном.

Нагадаємо, Укрзалізниця збільшила кількість поїздів на травневі свята, і з'явився список додаткових напрямків.

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