Мільярдер Безос злітав в космос: захоплююча подорож найбагатшої людини у світі

Це перша місія, коли компанія відправила людей в космос. При цьому Безос став другим мільярдером, що запустив ракету, яку він допоміг фінансувати, після того, як засновник Virgin Galactic Річард Бренсон 11 липня запустив в космос ракету своєї компанії.

Скріншот з відео

Цікаво, що Олівер Деймен став наймолодшою ​​людиною, яка полетіла у космос. А Уоллі Фанк - найстаріша людина, яка побувала в космосі. Вона вчилася на космонавта ще в 60-х роках, але до польоту справа не дійшла до сьогоднішнього дня.

Скріншот з відео

Весь політ з моменту старту ракети і до приземлення капсули за допомогою парашутів зайняв 10 хвилин 20 секунд. Після старту ракети через три хвилини від неї відокремилася капсула, яка набирала висоту і перетнула лінію Кармана - загальновизнана висота в 100 км, з якої починається космос.

Скріншот з відео

Пасажири перебували в невагомості 3-4 хвилини. Блок ракети повернувся на стартовий майданчик через 7 хвилин 20 секунд, а капсула на трьох парашутах здійснила посадку за 3 кілометри від стартової позиції.

Скріншот з відео

Судячи з відео видно, що всі пасажири, включаючи Джеффа Безоса залишилися задоволені цим польотом.

Найбагатша людина у світі Джефф Безос злітала в космос (відео: YouTube)

Зазначимо, що деякі люди, в тому числі конкуренти Річарда Бренсона, не визнають його політ 11 липня космічним, оскільки тоді корабель піднявся на 80-кілометрову висоту і не досяг лінії Кармана.