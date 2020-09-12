Мілла Йовович прилетить до Києва за новою нагородою: обійшла Куніс і Куриленко

Мілла Йовович прилетить до Києва, де знаменитій голлівудській акторці вручать нагороду в номінації "Гордість країни". Зірка стала номінантом всеукраїнської премії "Сім'я року 2020".

Понад 70% українців проголосували за кандидатуру Міли та її сім'ї, передали організатори премії на Facebook-сторінці.

Зазначається, що конкурентами Йовович були інші актриси українського походження: Міла Куніс (уродженка Чернівців) та Ольга Куриленко (родом із Бердянська).

Зірка культового блокбастера "П'ятий елемент", романтичної мелодрами "Повернення до блакитної лагуни" і франшизи фантастичного фільму жахів "Обитель зла" відвідає столицю України, де має особисто отримати нову нагороду.

Організатори премії "Сім'я року 2020" розповіли про переговори з сім'єю актриси щодо приїзду Мілли.

Сама церемонія нагородження премією "Сім'я року" відбудуться 21 жовтня в Києві.

Мілла Йовович народилася в Києві, але разом з мамою, актрисою Галиною Логіновою емігрувала до США понад 40 років тому. Мілла розмовляє чотирма мовами, в тому числі й українською. Виховує трьох дочок, причому наймолодша народилася в лютому 2020-го.

Мілла Йовович стала номінантом української премії "Сім'я 2020 року" (фото: facebook.com/rodynaroku)

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