Мілевський розіграв своє затримання СБУшниками? Що відомо про інцидент

Чому це постановка

У ЗМІ з'явилася інформація ніби Мілевський разом зі своїм агентом Олександром Панковим були в київському ресторані "Бохо", а потім їх жорстко затримала СБУ.

На відео показано, як силовики повалили Артема на підлогу, а потім вивели з приміщення.

"Причина затримання - невідома, як і те, що сталося з екс-форвардом "Динамо" надалі", - пишуть у ЗМІ.

Якщо подивитися в аккаунт Instagram агента Мілевського - Панкова - то 5 грудня, ввечері, він був на день народженні в приватному будинку. Святкували день народження блогерки Олександри Смидюк.

На вечірці веселилися гості і грав діджей, шампанське лилося рікою. Залишається неясним, як міг опинитися Панков після цього в ресторані "Бохо".

Скріншот (instagram.com/pankov_agent)