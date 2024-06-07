Моль не исчезает: как избавиться от насекомых в крупах и одежде правильно

Не используйте химикаты на кухне

Не используйте пестициды для уничтожения пищевой моли, чтобы предотвратить попадание токсичных веществ в места приготовления и хранения пищи и, соответственно, отравлением.

Проверьте продукты на паутину

Паутина часто является первым видимым признаком проблемы с пищевой молью. Паутину обычно можно увидеть в углах кладовых и шкафов, а также в мешках с сухими продуктами и на них. Внимательно осмотрите соседние сухие продукты на наличие личинок моли.

Выбросьте все продукты с молью

Зерновые продукты, такие как мука, крупы, макароны и смеси для выпечки, а также орехи, сладости и сухие корма для собак и кошек являются любимой едой пищевой моли.

Личинки могут прятаться по краям контейнеров, консервных банок и нераскрытых упаковок.

Удаляйте все найденные зараженные продукты, сразу "отправляя" их в мусорный бак на улице - ведь чем дольше еда с молью лежит в кухонном мусорном баке, тем выше риск распространения моли.

Вымойте пищевые контейнеры

Обязательно вымойте контейнеры для хранения продуктов горячей водой с мылом - горячая температура и вода помогут уничтожить личинки моли, которые не видны невооруженным глазом, и предотвратить дальнейшее размножение моли.

Пропылесосьте шкафы

Тщательно уберите шкаф, где находилась моль, снимая и очищая накладки на полках. Пропылесосьте стены, плинтусы, отделку, пол, потолок и двери - и выбросьте мешок для пылесоса в мусорный бак на улице или вымыв пылесборник (в других моделях пылесоса).

Используйте уксус для очистки

Смешайте раствор белого уксуса с горячей водой в соотношении 1:1 и протрите шкафы сверху вниз, с каждой стороны полок, а также углы, плинтусы, пол и контейнеры для хранения.

Уксусный раствор не только хорошо очистит, но и отпугнет моль, а кислотность уничтожит личинки и яйца насекомого.

Используйте липкую мухоловку

Развесьте в кладовой липкую мухоловку, чтобы ловить моль. К тому же моль любит запах рыбьего жира - поэтому нанесите немного масла на мухоловку, чтобы создать приманку для насекомого.

Храните одежду и продукты в герметичных контейнерах

Используйте плотно закрытые сундуки, пластиковые контейнеры, герметичные чемоданы или что-нибудь подобное, чтобы моль не смогла проникнуть внутрь и отложить яйца.

Не оставляйте такие материалы, как шерсть, на открытом воздухе - положите их в герметичные пакеты для одежды, особенно если вы не планируете носить их некоторое время.

Не допускайте влаги

Держите места для хранения одежды и других вещей сухими. Моль предпочитает влажную, сырую среду.

Не храните одежду или продукты в местах, которые могут подвергаться воздействию влаги. Кроме этого, при необходимости можно использовать влагопоглотители.

Заморозьте одежду с молью

Еще один способ, который рекомендуют использовать при борьбе с молью - это заморозить одежду или вещи с признаками заражения молью.

Лучше всего этот метод работает зимой, хотя существует вариант заморозить вещи в морозилке. Но следует учитывать возможное появление неприятного запаха.

Выстирайте одежду в горячей воде

Вымыть одежду, содержащую личинки или яйца. Используйте горячую воду и высокую температуру в сушилке, если это возможно - высокая температура и средство для стирки уничтожат насекомых.

Одежду, которую нельзя стирать или сушить на высокой температуре, рекомендуют охладить.

Используйте травы и специи

Моль имеет чувствительное обоняние и будет избегать запахов, которые ей не нравятся, например, лаванды, мяты, лавровых листьев, гвоздики, розмарина и чабреца.

Можно разложить засушенные травы между продуктами, или развесить пакетики с сухими листьями мяты или цветами лаванды в шкафу с одеждой.

Другой вариант - развести эфирные масла этих трав и опрыскать ими одежду и вещи или использовать диффузор с одной или несколькими комбинациями этих масел. К тому же можно использовать моющее средство с эфирными маслами мяты или лаванды.

Добавьте кедровых дощечек

Аромат кедра - еще один удивительно сильный запах, который не переносит моль. Именно поэтому советуют развесить небольшие, однако благоухающие дощечки в шкафу с одеждой или продуктами.

В то же время следует помнить, что сильный запах кедра может перебить запах некоторых продуктов в неплотной упаковке.