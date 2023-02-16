Микрогрин или обычная зелень: нутрициолог объяснила, где больше полезных веществ

В последние годы в Украине особенно популярной стала микрозелень. Некоторые эксперты заявляют, что горсть микрогрина капусты содержит столько же питательных вещества как 10 кочанов. Однако на самом ли деле это так?

Настолько ли полезна микрозелень, как о ней рассказывают, объясняет нутрициолог Снежана Ворошилова на своей странице в Instagram .

Полезна ли микрозелень

"Мікрогрин действительно полезен, но потенциал пользы еще нужно реализовать правильными условиями выращивания. Потому что на конечное содержание всех биохимических соединений микрогрина влияет много факторов. Одним из которых является освещение. Это очень просто объяснить - чем больше света, тем больше фотосинтетическая мощность", - объясняет эксперт.

Также Ворошилова добавляет, что при хорошем освещении возникает большая вероятность повреждения ростков, что провоцирует выработку растением большего количества защитных соединений - полифенолов, антоцианов, витамина С и Е.

"В одном из научных журналов написано, что микрогрин выращенный дома на подоконнике, лучше фермерского, который выращен под искусственным освещением", - говорит нутрициолог.

Эксперт также добавляет, что на содержание полезных веществ влияет и субстрат, на котором выращена зелень. Больше питательных элементов растению дает биогумус, чем гиродропон - технология выращивания без применения почвы.

Что полезнее - обычная зелень или микро

"Микрозелень содержит в 2,7-7,5 раз больше определенных компонентов, чем взрослое растение. Например, микрозелень красной капусты содержит в 260 раз больше бета-каротина, чем зрелая капуста. Но речь идет только о содержании этого соединения", - объясняет Ворошилова.

При этом она отмечает, что микрозелень не всегда содержит больше фотохимических соединений, чем взрослое растение.

"Исследования показали, что зрелые листья овощей, не формирующих головки, имеют более высокие уровни определенных биоактивных соединений, чем микрозелень. Например, микрогрин накапливал меньшее содержание каротиноидов, чем зрелая капуста. Однако микрозелень брокколи и цветной капусты имела более высокие концентрации, чем зрелые соцветия", - говорит нутрициолог.

Также Ворошилова отмечает, что микрогрин капусты и горчицы имеет более низкое содержание аскорбиновой кислоты, чем их зрелые аналоги.