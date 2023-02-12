Как дома вырастить полезную микрозелень: нутрициолог поделилась инструкцией

В последние годы микрозелень приобрела огромную популярность среди украинцев. Она хорошо разнообразит вкус салатов и обогащает организм полезными веществами. Особенно в спросе домашний микрогрин. Первый урожай можно получить уже через 7-14 дней.

О том, как вырастить микрозелень дома, рассказала нутрициолог Снежана Ворошилова на своей странице в Instagram .

Как вырастить дома полезную микрозелень

"Преимуществом выращивания микрозелени дома является то, что у вас всегда будут свежие ростки. Также вы будете уверены в экологичности продукта. А еще будете иметь больший выбор, потому что в магазине обычно продают только 5-6 видов", - объясняет эксперт.

Вырастить зелень можно в любом лотке с высокими краями. Или можно приобрести специальный - он состоит с поддона, решетки и крышки, которая позволяет создавать парниковый эффект, и при этом имеет отверстия для вентиляции. Стоит такой лоток от 250 гривен. Также понадобится основа для выращивания.

Как выбрать основу:

льняной коврик/кокосовая бумага - быстро пересыхает, иногда за ночь зелень может подвянуть.

каменная вата - гораздо дольше сохраняет влагу за кокосовую бумагу/льняной коврик, поэтому зелень не будет пересыхать.

Биогумус - лучше предыдущих вариантов, но он может загрязнять зелень, ведь при поливе земля будет попадать на ростки. Также выращенный в биогумусе микрогрин содержит больше полезных веществ.

Какие семена сеять:

подсолнечник

горошек

лук шнитт

базилик

гречка

шпинат

амарант

горчица

редис

руккола

брокколи

цветная капуста

киноа

кресс-салат

кукуруза попкорн

Технология выращивания:

Первые несколько дней семена должны стоять в темноте и быть достаточно увлажненными. Лоток следует накрыть, но должны быть отверстия для вентиляции.

Когда появятся листики, должно быть освещение, потому что уже начинается процесс фотосинтеза. Если крышка непрозрачная, нужно ее снять.

Если есть специальный поддон, то налейте туда немного воды и растения будут сами поглощать ее в соответствующей потребности. Если такого поддона нет, придется поливать ростки дважды в сутки.

Приблизительно через 7-14 дней можно будет уже есть первую зелень. У каждого растения этот термин отличается. Обычно достаточно, чтобы появилось два листочка.

Обязательно должна быть вентиляция, чтобы не развилась плесень. Она также возникает, когда нет дренажа, или сами семена были заражены.

Бороться с плесенью можно раствором из перекиси водорода. Смешайте 25 мл вещества и 500 мл воды, затем сбрызните растения.

Или в 700 мл воды добавьте по 20 мл перекиси водорода и уксуса. Этот раствор распылите при признаках плесени.

Когда зелень выросла, ее можно срезать и хранить в холодильнике в течение 3-4 дней.