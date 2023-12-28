В Николаевской области людям раздали гуманитарку из России: детали скандала

Детали скандала с гуманитаркой

Известно, что продукты горожанка получила 25 декабря. В коробке с крупами, маслами и консервами Анна обнаружила консервированную кашу с рисом и говядиной "Мясофф"Губернаторская", которую изготовили в РФ, а также чай "Гита" из Ленинградской области.

По словам Анны, что такое произошло впервые, но попросила местную власть разобраться в этом вопросе.

"И вопросы были только, почему продукция из России приходит к нам в качестве гуманитарки? Да, это частично и это впервые, раньше такого продукта не поступало. Но нужна более тщательная ревизия и контроль того, что именно нам поступает. Попадание продукции из страны агрессора в Украину - недопустимо", - написала она.

В гуманитарке обнаружены товары из РФ (фото: Очаковский портал/Facebook)

Ответ Очаковского городского совета

Очаковский горсовет отреагировал на ситуацию в комментариях. Отмечается, что около 3 тысяч единиц гуманитарной помощи было получено от Николаевской ОВА. Уже проверены около 100 наборов на наличие подобных продуктов.

"Но мы не упаковываем эти комплекты сами, мы получаем эту помощь централизованно и не имеем такой возможности каждый раз проверять все содержание партии, это просто физически не возможно тем количеством работников, которые задействованы в данном процессе! А вот с вашей стороны было бы правильнее не выносить это в Фейсбук, а обратиться в администрацию для оперативного решения этой ситуации, а те русские консервы скормить собаке", - написали в городском совете.

Кстати в комментариях люди указали, что они также получали такую гуманитарку, но продуктов из РФ там не было.