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В Николаевской области людям раздали гуманитарку из России: детали скандала

Фото: В Николаеве в гуманитарке попались продукты из РФ (Очаківський портал/Facebook)
Автор: Людмила Жукова

Жители Очакова Николаевской области получили гуманитарную помощь, где также находились некоторые продукты производства РФ. В городе разгорелся скандал.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на жительницу Очакова Анну Голошу в Facebook.

Детали скандала с гуманитаркой

Известно, что продукты горожанка получила 25 декабря. В коробке с крупами, маслами и консервами Анна обнаружила консервированную кашу с рисом и говядиной "Мясофф"Губернаторская", которую изготовили в РФ, а также чай "Гита" из Ленинградской области.

По словам Анны, что такое произошло впервые, но попросила местную власть разобраться в этом вопросе.

"И вопросы были только, почему продукция из России приходит к нам в качестве гуманитарки? Да, это частично и это впервые, раньше такого продукта не поступало. Но нужна более тщательная ревизия и контроль того, что именно нам поступает. Попадание продукции из страны агрессора в Украину - недопустимо", - написала она.

В гуманитарке обнаружены товары из РФ (фото:  Очаковский портал/Facebook)

Ответ Очаковского городского совета

Очаковский горсовет отреагировал на ситуацию в комментариях. Отмечается, что около 3 тысяч единиц гуманитарной помощи было получено от Николаевской ОВА. Уже проверены около 100 наборов на наличие подобных продуктов.

"Но мы не упаковываем эти комплекты сами, мы получаем эту помощь централизованно и не имеем такой возможности каждый раз проверять все содержание партии, это просто физически не возможно тем количеством работников, которые задействованы в данном процессе! А вот с вашей стороны было бы правильнее не выносить это в Фейсбук, а обратиться в администрацию для оперативного решения этой ситуации, а те русские консервы скормить собаке", - написали в городском совете.

Кстати в комментариях люди указали, что они также получали такую гуманитарку, но продуктов из РФ там не было.

  • Я получила маме гуманітарку то ціх товарів не було в коробці я так розумію, що може витягли, а може не доложили це вже таке собі запитання.
  • Нам теж давали таке ще влітку. Мене теж здивувало те що ті каші з РФ. У нас навіть собаки не захотіли того їсти.
  • У нас таких товарів не було.
  • Я отримала і тесть отримав набір, так цього не було у коробці (чай, каша,та кілька), був лише із консерв паштет!

Напомним, что в Украине гражданам и дальше продолжают выдавать гуманитарную помощь, если они в этом нуждаются.

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Гуманитарная помощь