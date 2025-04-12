Николай Микитюк: "Хотим достичь высокого результата на Евро"

- Какие у тебя эмоции после выхода на ЧЕ? Что говорили другие футзалисты команды?

- Эмоции, конечно, положительные, ведь мы выполнили главную задачу и вышли на Чемпионат Европы с первого места. Все игроки довольны как результатом, так и игрой. Для многих это будет первый опыт участия в таком крупном турнире, как Евро, поэтому желание проявить себя и сыграть против сильнейших сборных Европы чрезвычайно велико.

- Что вам сказал Александр Косенко после матча против Кипра?

- Александр Петрович поздравил всю команду и поблагодарил каждого за проделанную работу. Но борьба еще не завершена поэтому мы не расслабляемся и готовимся к матчу против Румынии.

- Что можешь сказать о группе в отборе на Чемпионате Европы? Соперники были далеки от уровня сборной Украины?

- Что касается соперников, то каждая команда была по-своему нестандартной, со своим стилем и рисунком игры. Футзал сейчас стремительно развивается, и это очень заметно. Например, Германия, если она и дальше будет инвестировать в развитие футзала, то уже через несколько лет сможет на равных конкурировать с ведущими сборными. То же самое мы видели в случае Франции, ведь еще несколько лет назад они только начинали развивать футзал, а сегодня уже входит в список лидеров Европы и мира. Наша отборочная группа была совсем не простой мы серьезно готовились к каждому матчу, потому что не имели права на недооценку ни одного соперника.

- По сравнению с Чемпионатом мира в сборной Украины появилось несколько новых футзалистов. Как оцениваешь их игру в этом отборе? Хорошо ли они вписались в команду?

- Оценивать их игру это задача главного тренера и всего тренерского штаба. Но со своей точки зрения могу сказать, что ребята проявили себя очень уверенно и успешно. Они без проблем влились в коллектив, тем более, что мы все хорошо знакомы, часто пересекались на площадке. Они показывают высокий уровень в чемпионате Украины, и вполне заслуженно получили этот вызов в национальную сборную.

- На ЧМ Украина была третьей. Возможно, на этот раз замахнемся на победу на Чемпионате Европы?

- Как говорит наш главный тренер, мы движемся шаг за шагом. Наша цель побеждать в каждом отдельном матче, не заглядывая слишком далеко вперед. Конечно, мы хотим достичь результата на Чемпионате Европы, но до его начала еще есть достаточно времени, и сейчас важно сосредоточиться на подготовке и каждой следующей игре.

- Как считаешь, какие сборные в Европе сейчас являются самыми сильными?

- По моему мнению, сборные Испании и Португалии это своеобразный тренд в футзале. Они всегда входят в число фаворитов на любом турнире и регулярно демонстрируют стабильно высокие результаты. Конечно, в Европе есть еще много сильных команд, но именно эти две я бы выделил отдельно. Однако мы также стремимся быть среди лидеров и конкурировать с ними. У нашей сборной есть и голод к победам, и большое желание развиваться и достигать новых вершин.