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Мики Рурк объявил сбор 1 миллиона долларов для восстановления Херсона

Мики Рурк хочет отстроить дома в Херсоне (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Американский актер и сценарист Мики Рурк решил помочь херсонцам, страдающим постоянными российскими обстрелами. Он объявил о сборе 1 миллиона долларов на восстановление домов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Мики Рурка на его странице в Instagram.

Известный голливудский актер уже много лет восхищается Украиной и украинцами. Он неоднократно высказывался в поддержку нашей страны по поводу войны с Россией.

Недавно он призвал своих поклонников приобщиться к сбору миллиона долларов для помощи жителям Херсона. Деньги будут собираться для благотворительного фонда One World Aid Alliance, которым руководит друг актера из Николаева – Дмитрий Корнийчук.

"Я знаю, что украинцы проходят через много очень тяжелых вещей. Ассистент и друг, с которым я работаю уже 10 лет - Дима - он из Украины и я его очень люблю. У него есть 12 членов семьи в Украине. Мое сообщение для всех украинцев и оно не имеет ничего общего с политической фигней. Желаю благословения всем вам", - сказал Мики Рурк.

Деньги, которые будут собраны, направятся на помощь с жильем жителям Херсона, чьи дома были разрушены Россией.

"Наша цель – восстановить дома в Херсоне и обеспечить безопасность семьям, которые пережили эти трудные времена. Мы хотим собрать 1 миллион долларов, и каждое пожертвование приближает нас к этой цели", - подчеркнул актер и показал в видео кадры из Херсона.

Стоит отметить, что с Дмитрием Корнийчуком актер дружит многие годы. Ранее он заявил, что завещал ему свое состояние и хочет быть похороненным в Украине, где родился и вырос его друг.

Мики Рурк также отметил, что у него есть немало друзей из Украины, которые сейчас защищают родную страну. Он ежедневно смотрит новости и переживает за каждого украинца.

Раньше мы рассказывали, что Мики Рурк разрыдался, рассказывая об Украине.

А также писали, что голливудский актер Мики Рурк приказал похоронить его в Украине.

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Микки РуркХерсон