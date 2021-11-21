Михайлів день 2021: найважливіші традиції і що потрібно обов'язково зробити

Важливі традиції Михайлового дня

Це свято вважається веселим і ситним, коли можна присвятити себе молитвам, умиротворенню і трохи відпочити від фізичної роботи.

У свято можна сходити в храм, помолитися Архистратигу Михайлу, поставити свічку. У великого святого прийнято просити захисту від зла і темних сил. Вважається, що молитви в цей день мають особливу силу.

Раніше на Михайла влаштовували гуляння, накривали багатий стіл, на якому обов'язково має бути м'ясна страва, всілякі ситні пироги. Адже через тиждень починався Різдвяний піст, що триватиме до 6 січня. Тому саме з 21-го числа починалися народні гуляння.

У цей день прийнято було кликати гостей, роздавати милостиню нужденним, допомагати бідним. Можете самі сходити в гості.

Помиріться з тими людьми, з якими в сварці - це буде дуже доброю справою в Михайлів день.

Також це свято відмінно підходить для будь-яких починань.

Що заборонено робити 21 листопада

Займатися важкою фізичною роботою, а також будь-якими справами, пов'язаними з гострими предметами - різати ножем, колоти дрова, шити голкою і так далі.

Прибирати в будинку, прати, прасувати білизну.

Мити голову - наші предки вірили, що так можна "змити" розум.

Розповідати кому-небудь про свої сни, неважливо - наснилося погане або хороше.

Конфліктувати, сваритися, підвищувати голос, з'ясовувати стосунки - особливо з близькими людьми.

Прикмети на Михайлів день

Вранці з'явився іній, зима буде сніжною.

З ранку туман - чекай відлиги.

День ясний - скоро настануть сильні морози.

Ніч ясна - зима буде сніжна і червона.

Мокрий сніг - до дощової весни, зате до багатого врожаю в наступному році.

Іменини сьогодні святкують люди з такими іменами:

Рафаїл, Павло, Михайло, Гавриїл, Марфа, Марта.