Михаил Поплавский отметил 32 года на посту ректора Университета культуры
Михаил Поплавский отметил 32 года на посту ректора Университета культуры. Он возглавил Киевский государственный институт культуры 21 апреля 1993 года.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Поплавского.
По этому случаю студенты презентовали фильм "Будь режиссером своей жизни!", в котором через его мысли из архивных интервью за 10 минут отразили 30 лет ректорства.
В видеодайджесте, который Михаил Поплавский разместил на своей странице в Инстаграме, представлены высказывания, прошедшие испытание временем с 1995 до 2025 года.
Первые десять лет ректорства Михаила Поплавского были отмечены стремительным развитием университета, структурной реорганизацией, началом радикальных реформ в системе подготовки специалистов для социокультурной сферы.
В частности, им была разработана "Концепция перспективного развития университета", в соответствии с которой были открыты новые конкурентоспособные и перспективные специальности, сформирован элитный научно-педагогический состав, модернизирован учебный процесс. Михаил Поплавский стал инициатором разработки аналитической модели "ВУЗ XXI века" – одного из первых экспериментальных проектов высшей школы. И уже в 1999 году Киевскому государственному университету культуры и искусств был присвоен статус национального.
Мысли Михаила Поплавского, собранные за 30 лет, актуальны и сегодня. Среди них:
"Культура – это большая политика. Без культуры нет нации, и без культуры нет государства" (1996 год).
"Жизнь – это большое шоу, режиссёром которого является сам человек. Не стоит думать, что где-то улыбнётся судьба или кто-то чем-то поможет. Сегодня судьба каждого – в его руках, и человек должен бороться за свою жизнь: ставить перед собой цель, пусть это и сложно, но идти к ней. Быть настойчивым в её достижении" (2001 год).
"Каждый из нас является строителем нашей страны, и каждая личность измеряется конкретными проектами. Нужно задавать себе вопрос: что ты сделал для Украины, а не что Украина сделала для меня? Это мы должны делать для Украины. И когда мы сложим эти "кирпичики" вместе – будет сильная, независимая, красивая, свободная Украина" (2010 год).