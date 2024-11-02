Михайловская родительская суббота: что нельзя и нужно делать 2 ноября

Родительские субботы - важные дни для почитания умерших. Михайловская суббота как важный день для молитв имеет определенные традиции и запреты.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных традициях и запретах Михайловской родительской субботы.
Михайловская суббота проводится за несколько дней до Собора архистратига Михаила. Обычаи родительской субботы определяют, что можно и нужно делать сегодня.
Посещать церковь
Утро Михайловской субботы начинается с посещения храмов и церквей. В этот день проходят Литургии и Панихиды. Заведено передавать записки с именами умерших, чтобы священник прочел молитву во время богослужения за вечный покой.
Поставить свечу
По традициям родительских суббот, в церквях этого дня можно поставить свечу за вечный покой души усопшего. Кроме этого, свечу можно поставить дома при портрете умершего.
Помолиться
Если нет возможности посетить церковь в Михайловскую субботу, прочесть молитву можно и дома.
В поминальные субботы молятся за вечный покой душ усопших, но прежде всего важно действие, а не место.
Совершить добрый поступок
В поминальные субботы важно совершать добрые поступки. Нередко в этот день у церквей собираются нуждающиеся, которым можно помочь милостыней. Также принято переносить в церковь еду - крупы, хлебобулочные изделия, фрукты или конфеты - но не алкоголь или мясо.
Убрать могилы
Обязательная традиция на родительские субботы - навещать могилы усопших. Часто приносят цветы, а сами могилы чистят, украшая свечами.
Устроить скромную трапезу
Чтобы почтить память умерших родных и друзей, после посещения кладбища принято устраивать небольшие трапезы. Кроме постных блюд, на стол готовят любимые блюда усопших - это символизирует память о них.
Некоторые действия могут тревожить души умерших, а не доставить им покой. Поэтому в Родительскую субботу не следует:
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Википедия, Церковный календарь.