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Михайловская родительская суббота: что нельзя и нужно делать 2 ноября

2 ноября - Михайловская родительская суббота (иллюстративное фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Родительские субботы - важные дни для почитания умерших. Михайловская суббота как важный день для молитв имеет определенные традиции и запреты.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных традициях и запретах Михайловской родительской субботы.

Традиции Михайловской поминальной субботы

Михайловская суббота проводится за несколько дней до Собора архистратига Михаила. Обычаи родительской субботы определяют, что можно и нужно делать сегодня.

Посещать церковь

Утро Михайловской субботы начинается с посещения храмов и церквей. В этот день проходят Литургии и Панихиды. Заведено передавать записки с именами умерших, чтобы священник прочел молитву во время богослужения за вечный покой.

Поставить свечу

По традициям родительских суббот, в церквях этого дня можно поставить свечу за вечный покой души усопшего. Кроме этого, свечу можно поставить дома при портрете умершего.

Помолиться

Если нет возможности посетить церковь в Михайловскую субботу, прочесть молитву можно и дома.

В поминальные субботы молятся за вечный покой душ усопших, но прежде всего важно действие, а не место.

Совершить добрый поступок

В поминальные субботы важно совершать добрые поступки. Нередко в этот день у церквей собираются нуждающиеся, которым можно помочь милостыней. Также принято переносить в церковь еду - крупы, хлебобулочные изделия, фрукты или конфеты - но не алкоголь или мясо.

Убрать могилы

Обязательная традиция на родительские субботы - навещать могилы усопших. Часто приносят цветы, а сами могилы чистят, украшая свечами.

Устроить скромную трапезу

Чтобы почтить память умерших родных и друзей, после посещения кладбища принято устраивать небольшие трапезы. Кроме постных блюд, на стол готовят любимые блюда усопших - это символизирует память о них.

Что нельзя делать в родительскую субботу

Некоторые действия могут тревожить души умерших, а не доставить им покой. Поэтому в Родительскую субботу не следует:

  • Заниматься тяжелым трудом, как дома, так и на огороде или в саду
  • Употреблять алкоголь или приносить его в церковь
  • Вспоминать об умерших плохое
  • Называть умерших покойниками - сегодня их называют по имени
  • Ссориться и ругаться
  • Тосковать - так душа не найдет покоя, лучше вспоминать хорошее и помолиться за упокой
  • Веселиться или смеяться
  • Устанавливать памятники на могилах
  • Отказывать кому-нибудь в помощи

Недавно мы писали о датах поминальных суббот в 2024 году.

А также рассказывали о традициях Собора архистратига Михаила.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Википедия, Церковный календарь.

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