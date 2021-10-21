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Міхалок побив фаната прямо на сцені під час концерту в Полтаві (відео)

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Полтава, Четвер 21 жовтня 2021 19:02
Міхалок побив фаната прямо на сцені під час концерту в Полтаві (відео) Фото: Сергій Міхалок (flickr.com/ivan_mezhui)
Автор: Роман Мирончук

Сергій Міхалок, лідер гуртів "Ляпіс 98" і Brutto, під час концерту в Полтаві побив одного зі слухачів прямо на сцені.

Про це повідомляє Telegram-канал "YOBAJUR".

За словами глядачів, музикант виступав з колективом "Ляпіс 98" і посварився з чоловіком напідпитку з першого ряду. Міхалок покликав його на сцену і зажадав показати квиток.

Крім того, артист запропонував чоловікові що-небудь зіграти, оскільки той його про це довго просив. У підсумку Міхалок розбив йому ніс, після чого чоловіка забрали під руки. Після інциденту він продовжив свій виступ.

Нагадаємо, в Миколаєві контролера побив пасажир військовій формі з залізним прутом в руці. В даний час чоловік госпіталізований в лікарню зі струсом мозку.

Потерпілий заяву в поліцію вирішив не писати, оскільки вважає, що нападника не знайдуть. Що стало причиною агресивної поведінки чоловіка - невідомо.

Ми також писали про те, що в Києві п'яний чоловік зламав ніс 14-річному підлітку надворі. Інцидент стався в Голосіївському районі столиці близько 20:00.

Мама школяра розповіла, що син гуляв на вулиці з друзями, як раптово до нього підійшов чоловік років 50-ти і вдарив у ніс. Діти відразу ж викликали поліцію, але хуліган разом зі своїми друзями зник з місця інциденту.

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Сергей Михалок Полтава
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