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У Миколаєві контролера побив пасажир із залізним прутом в руці: подробиці НП

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Миколаїв, Середа 20 жовтня 2021 11:40
У Миколаєві контролера побив пасажир із залізним прутом в руці: подробиці НП У Миколаєві побили контролера (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У тролейбусі Миколаєва жорстко побили контролера. Це зробив один з пасажирів у військовій формі. Зараз співробітник транспорту госпіталізований в лікарню зі струсом мозку.

Про це повідомляє "Суспільне".

Все сталося 19 жовтня о 10.40 на зупинці тролейбуса 6-а Слобідська. Жертва нападу - контролер Борис Шут розповів, як все було.

За його словами, пасажир був він у військовій формі, високий, і в руках тримав загорнутий в газету прут. На зупинці "Автовокзал" він почав кричати:"Відкрийте двері".

"Я перевіряв задню частину тролейбуса, моя колега була в передній частині. Йому відкрили не відразу, якась заминка була. Він вийшов, ми теж. Я запитав у колеги: "Що сталося? ". Кажу їй: "Він з прутом, нехай йде собі". А він, може, почув це і вдарив мене три рази в обличчя, у вухо - ще кров залишилася", - розповів Борис Шут.

Що викликало таку агресію у пасажира - незрозуміло.

Після інциденту чоловіка госпіталізували до лікарні. За його словами, зараз почувається нормально, планує завтра повернутися на роботу.

"Мене забрали, зробили всі аналізи, рентген голови. Невеликий струс мозку є. Але я відчуваю себе нормально, завтра вже на роботу піду. Я на цю людину не ображаюся. Хоча у цієї людини ми нічого не перевіряли. Я не буду писати заяву в поліцію, а то не віриться, що його знайдуть", - розповів Борис Шут.

Як ми раніше писали, у Запоріжжі пасажири маршрутки виштовхали чоловіка з салону.

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