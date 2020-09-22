Міхалков зганьбився через протести у Білорусі: заберіть в діда камеру

Микита Міхалков викликав дике обурення у громадян Білорусі
Відомий радянський і російський кінорежисер Микита Міхалков зганьбився через протести у Білорусі. У своїй авторській програмі він заявив, що фотографії протестів з великою кількістю людей – це комп'ютерна графіка.
Як розповів Міхалков, він оцінив фотографії з антиурядових мітингів з точки зору "професіонала" і знайшов там багато нестикувань.
"Яке море людей, подивіться! А тепер зверніть увагу на просвіт у перших рядах, один з одним і між ногами. Не може бути, щоб така кількість людей давала б такий просвіт. Його не може бути, там повинно бути все забито другим, третім, п'ятим поруч внизу. Це чиста, абсолютно комп'ютерна графіка", - заявив Микита Міхалков у своїй програмі на YouTube.
Він показав фотографії з мітингу на Площі Незалежності в Мінську і вказав на обробку знімка в фоторедакторі. Проте фотографії, які використовував Міхалков, явно відрізняються від оригіналу.
Оригінал фото
Фейкове фото
Користувачі обурилися такою нахабною маніпуляцією і запросили Микиту Михалкова приїхати до Мінська, щоб він своїми очима побачив людей.
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