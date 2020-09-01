Увішаний медалями екс-нардеп осоромився на параді: відео розлютило українців

Олег Барна (facebook.com/Oleg Barna)

Колишній нардеп Олег Барна не зміг сказати, де воював, хоча прийшов до ветеранів з медалями на грудях

Колишній народний депутат Олег Барна потрапив у скандал у День Незалежності. Він прийшов на Марш Захисників України увішаний нагородами як учасник бойових дій. Однак люди помітили незваного "гостя" і вступили з ним в гарячу перепалку.

Відеоролик зі спілкуванням Барни з атовцями розмістив у Facebook Alexander Pochynok.

Ветерани почали допитуватися у нього, де він безпосередньо брав участь у бойових діях. На що Барна запропонував відвезти їх до Станиці Луганської, де б ті змогли переконатися, побачивши документи.

"Приїхали на один день, і отримали УБД, а ви мені розповідаєте", - відрізав Барні учасник війни на Сході.

Причому Барна навіть не зміг назвати позивний свого командира, назву позиції, де він брав участь в бойових діях.

"Професійний популіст, провокатор та корупціонер Барна нап‘ялив форму і хотів примазатись до бойових захисників України Добровольців, але не зміг відповісти на запитання, де саме брав участь у бойових діях, в результаті був вигнаний із коробки бойовими! Слава Україні та ганьба такій мерзоті!" - підписане відео.

Професійний популіст,провокатор та корупціонер барна нап‘ялив форму і хотів примазатись до бойових захисників України Добровольців але не зміг відповісти на запитання де саме брав участь у бойових діях,в результаті був вигнаний із коробки бойовими!!! Слава Україні та ганьба такій мерзоті! Репост вітається! Опубліковано Alexander Pochynok Понеділок, 24 серпня 2020 р.

Олег Барна осоромився перед ветеранами на параді (відео: facebook.com/alexander.pochynok)

Українці залишили десятки коментарів під відео, вони обурюються нахабністю колишнього урядовця.

"А інваліда війни Барна отримав за зіткнення з трамваєм! Шкода, вага якої близько 1 тонни вибила 20-ти тонний трамвай з рейок! Це в якому стані потрібно бути, щоб таке вчудити?;

Я так люблю такі прямі розмови і петляння Барни - то 99 левел! Гарно упакували шпіца в ср*ку;

І медалі начепив. Вже і у нас ряжені з'явилися!" - пишуть українці.

Нагадаємо, що Олег Барна, був народним депутатом в минулому скликанні від фракції БПП. У червні 2017 року він потратив у серйозну ДТП в Києві. На повній швидкості авто, яким він кермував, зіткнулося з трамваєм маршруту №18.