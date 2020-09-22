Михалков опозорился из-за протестов в Беларуси: заберите у деда камеру

Никита Михалков опозорился из-за протестов в Беларуси (Коллаж РБК-Украина)

Никита Михалков вызвал дикое возмущение у граждан Беларуси

Известный советский и российский кинорежиссер Никита Михалков опозорился из-за протестов в Беларуси. В своей авторской программе он заявил, что фотографии протестов с большим количеством людей – это компьютерная графика.

Как рассказал Михалков, он оценил фотографии с антиправительственных митингов с точки зрения "профессионала" и нашел там много нестыковок.

"Какое море людей, посмотрите! А теперь обратите внимание на просвет у первых рядов, между друг другом и между ногами. Не может быть, чтобы такое количество людей давало бы такой просвет. Его не может быть, там должно быть все забито вторым, третьим, пятым рядом внизу. Это чистая, абсолютно компьютерная графика", - заявил Никита Михалков в своей программе на YouTube.

Он показал фотографии с митинга на Площади Независимости в Минске и указал на обработку снимка в фоторедакторе. Однако фотографии, которые использовал Михалков, явно отличаются от оригинала.

Оригинал фото

Фейковое фото

Пользователи возмутились такой наглой манипуляцией и пригласили Никиту Михалкова приехать в Минск, чтобы он своими глазами увидел людей.

Приезжайте к нам в Минск, на выходные, погулять по центру. Посчитаете, посмотрите, сколько у нас людей гуляет. Авиасообщение открыли.

Я думаю, что Михалков тоже нарисованный.

Как так можно нагло врать? Уже нашли оригиналы, там стоят фонтаны, теперь будешь извиняться, профессионал недоделанный.

Михалков, не ожидал от вас. Выкладывать такой дешевый фотошоп и выдавать за чистую монету, это совсем нужна ума лишиться под старость.

Верните деду таблетки и отберите камеру, маразм крепчает.

Напомним, ранее мы писали о том, что кандидатка на выборах взорвала сеть странным роликом.

А также рассказывали о том, что экс-нардеп Барна в медалях опозорился на параде.