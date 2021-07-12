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Михайло Поплавський розкрив розмір своєї пенсії: багато хто позаздрить

Автор: Людмила Жукова

Ректор Київського університету культури і співак Михайло Поплавський розповів, яку пенсію він отримує. Він повідомив, що її розмір становить 16-17 тисяч гривень.

Про це співаючий ректор повідав у програмі" Світське життя " Каті Осадчій.

Відзначимо, що 71-річний Поплавський отримує пенсію від держави, а нещодавно він повідомив про завершення кар'єри в шоу-бізнесі і те, що йде на пенсію.

"Я навіть не знаю, я думаю, що я як народний депутат отримую 16-17 тисяч гривень", - сказав Поплавський.

За його словами, цими виплатами розпоряджаються його помічники.

Поплавський повідав, що незабаром збирається зайнятися тільки розвитком свого бізнесу і риболовлею.

"Потрібно поберегти себе", - заявив він.

Для довідки

Михайло Михайлович Поплавський - український співак і ректор Київського національного університету культури і мистецтв у 1993-2015 роках, доктор педагогічних наук, професор, народний артист України, Народний депутат України IV, VII і VIII скликань.

Як ми раніше писали, в Кабміні розповіли, кого переведуть на накопичувальну пенсію.

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Михаил Поплавский