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Михайло Поплавський відзначив 28-річницю ректорства в університеті культури

Новость на русском → Київ, Субота 24 квітня 2021 13:11
Михайло Поплавський відзначив 28-річницю ректорства в університеті культури Фото: Михайло Поплавський (facebook.com)
Автор: Styler

Михайло Поплавський відзначив 28-річницю ректорства в університеті культури.

Про це Поплавський повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"28 річниця ректорства в Університеті культури! Мій другий дім, моя велика університетська родина. Дякую всім за привітання! Я щасливий! Люблю вас, далі буде", - написав Михайло Поплавський.

Михайло Поплавський відзначив 28-річницю ректорства в університеті культури

Як відомо, 21 квітня 1993 року наймолодшим ректором КДІК став його випускник, доктор педагогічних наук, професор Михайло Поплавський.

За словами засновниці та генерального директора BRANDING &CONSULTING VVV Вілени Воронової, Київський національний університет культури і мистецтв КНУКіМ під час ректорства Поплавського став справжнім брендом у сфері освіти - сильним і капіталізованим.

"Із студентських лав та до сьогодні він (Михайло Поплавський, - ред.) ламав і ламає стереотипи та елімінує кліше. Нова парадигма у справі, якою займається, - ось його мета і завдання… Прийміть щире шанування та визнання за всі таланти, найбільший серед яких - талант людяності. Я зичу Вам довгого натхненного життя. Працюйте і надалі у нестримному розвої, щоб не було зупину ні Вашим літам, ні Вашій діяльності. Хай будуть пружними вітрила нових задумів та мрій. Козацького Вам здоров’я, довголіття та юнацького завзяття! Бо все тільки починається", - написала Воронова.

Нагадаємо, нещодавно про Михайла Поплавського відзняли документальний фільм "Ректор: Нові часи".

Михайло Поплавський - доктор педагогічнихнаук, професор, народний артист України, генеральний продюсер-власник ТМ “ Українська пісня року “, виконавець і популяризатор українських пісень.

Повний кавалер ордена "За заслуги" (2000 - III ступеня, 2001 - II ступеня, 2007 - I ступеня), неоднократний лауреат національної премії "Людина року", п'ятьроків поспіль визнаний "Ректором року".

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