Михайло Поплавський відкрив факультет ТikТоk

За словами Поплавського, майбутнє за соціальними мережами. Молодь повинна бути в тренді і творити свою зоряну дорогу через соцмережі. Факультет ТikТоk - інноваційно і молодіжно, це новий медіафеномен.

"Моя місія - українізувати ТikТоk, вести за собою креативну, амбітну та перспективну молодь, яка творитиме нову історію країни. Українців повинні знати у всьому світі. Україні є чим дивувати світ. Ми починаємо вчити "з нуля" і після закінчення ви зможете отримати диплом. Університет культури - це бренд, який підкорює світовий інформаційний простір", - зазначив Поплавський.

Керівником проекту "Тіктокери університету культури" стала випускниця вузу, начальник культурно-творчого відділу Лілія Можаєва.

"Університет культури і Михайло Поплавський завжди в тренді. Зараз світ дуже швидко розвивається, з'являються нові соцмережі, і ТikТоk тримає лідируючі позиції. Якщо ви хочете бути лідерами по життю, то ТikТоk це ваша тема. Потрібно розвивати себе, створювати свій бренд, а ми будемо допомагати вам в цьому", - звернулася до студентів Лілія Можаєва.

Майбутній тіктокер повинен відмінно знати тренди соцмереж, бути цікавим, створюючи оригінальний контент, йти в ногу з часом і навіть випереджати його.

"Ми пишемо нову сторінку історії університету культури і факультету ТikТоk. Ви повинні бути лідерами і режисерами свого життя. Ваша зоряна дорога в ваших руках. Від вас залежить, як ви стартонете, займете свою нішу і реалізуєте здорові творчі амбіції. Головне, щоб вам хотілося хотіти! Я хочу, щоб ви стали зоряними випускниками університету культури, успішними і щасливими українцями, щоб вами пишалися батьки, вчителі, друзі і Михайло Поплавський. Будьте на позитиві. На оптимістів тримається світ, песимісти тільки глядачі. Щастя, добра вам і шаленої студентської любові", - сказав Михайло Поплавський.

Він також зазначив, що навчання буде безкоштовним для всіх бажаючих студентів університету культури.

По завершенні презентації студенти разом з Поплавським зняли свій перший спільний ТikТоk. Після чого, Поплавський і керівники креативних груп, студдекан поставили свої нікнейми і автографи на банері факультету ТikТоk.