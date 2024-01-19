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Не мог полноценно разговаривать, есть и пить: во Львове спасли 5-летнего сына военного

Во Львове 5-летнему мальчику восстановили небо и губу (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове 5-летнего сына защитника Украины успешно прооперировали хирурги. У ребенка была очень большая расщелина мягкого и твердого неба и губы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу больницы "Охматдет".

Что известно о состоянии мальчика

Известно, что семья из Сумской области. Впервые Алексея прооперировали, когда ему было три месяца. А следующее вмешательство вовремя сделать не удалось.

Мама Алексея Вера рассказала, что они искали врачей, чтобы сделать следующую операцию. Но пандемия коронавируса и война внесли коррективы в планы.

В частности, не было специалистов, которые принимались за такую операцию.

Женщина нашла соответствующих специалистов во Львове. Из Сум приехали во Львовскую детскую больницу Охматдет. Отец мальчика с 2014 года участвовал в АТО. А от 22 февраля 2022 продолжает защищать независимость Украины.

Хирург Кристина Пограничная отметила, что в этом случае была очень широкая расщелина неба. Поскольку ребенок до 5 лет был еще не прооперирован вторично - это создавало определенные трудности.

Поэтому нужно было принимать немедленное решение и выбирать оптимальный метод лечения для закрытия дефекта.

Алексей и его мама Вера (фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)

Что произошло после операции

После операции у 5-летнего Алексея наладилось дыхание, речь, глотание и питание. Ведь до этого мальчику было очень тяжело разговаривать, глотать, есть и пить. Было изменено положение челюстей и прикуса.

"Мы будем наблюдать за Алексеем до 18 лет, в частности, за прикусом и развитием и ростом верхней челюсти. И при необходимости проведем повторное вмешательство", - отметил челюстно-лицевой хирург Роман Огоновский.

Врачи отметили, что расщелина губы и неба в Украине и Европе встречается раз в 700-800 родов. Учитывая население страны, это довольно распространенный порок. В основном впервые после рождения оперируют ребенку губу в 2-3 месяца, а небо до 1 года.

Во Львове 5-летнему мальчику восстановили небо и губу (фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)

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