Microsoft объединяет Xbox и Windows в новом портативном формате: детали

Основные изменения

Интеграция Xbox и Windows

Microsoft стремится перенести инновации консольного интерфейса Xbox на ПК и портативные устройства, чтобы гейминг стал более удобным и простым.

Упрощение интерфейса Windows

Сегодня Windows не приспособлена для портативных устройств, и пользователям приходится сталкиваться с неудобным интерфейсом.

Microsoft планирует сделать его более похожим на консольный опыт - с быстрым доступом к библиотеке игр и без отвлекающих элементов рабочего стола, уведомлений и меню "Пуск".

Поддержка геймпадов

Основное внимание уделяется улучшению взаимодействия с контроллерами и джойстиками, что необходимо для портативных устройств без клавиатуры и мыши.

Microsoft не разрабатывает новую операционную систему для портативных устройств, а работает над тем, чтобы сделать Windows более дружественной для геймеров. Ожидается, что компания представит конкретные изменения уже в этом году.

"Наша цель - сделать Windows отличной игровой платформой на любом устройстве", - подчеркнул Рональд.