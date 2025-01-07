"Мы не знаем, как война скажется на нашем здоровье": история врача из Киева в музее "Голоса мирных"

Однажды на прием к Виктору попал 8-летний пациент. После пережитого дома, на востоке Украины, мальчик сознательно выломал себе несколько зубов.

"Я спросил у него: "Когда ты так делал - не было больно?" Он говорит: "Было больно. Но я не мог этого не делать". Это было проявление хронического стресса, и только стоматологической помощи здесь мало. Мы еще не знаем, с чем будем сталкиваться дальше", - рассказывает Виктор Крыжановский Алексею Суханову, актеру, ведущему и амбассадору музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Врач напоминает, что у людей природой заложены три инстинктивные реакции на стресс - убежать, замереть и атаковать. Господин Виктор говорит, что его вариант - третий: он не ждет окончания войны, а действует здесь и сейчас:

"Я даже в первые дни вторжения бегал в лес на пробежку. Я так живу, это мое внутреннее состояние. Не будет счастья, когда закончится война. Но каждый день надо планировать и проживать с ощущением счастья", - отмечает Виктор.

Архив Музея "Голоса Мирных" содержит уже более 120 тысяч историй. Расскажите свою на портале Музея https://civilvoicesmuseum.org/ или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001