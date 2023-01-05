"Мы жили вместе": Слава Демин признался, что встречался с известной телеведущей

Что известно об их отношениях

По его словам, после нескольких месяцев совместной жизни отношения пары не выдержали проверки на прочность. Как объяснил Слава, они просто не сошлись в быту.

"Я был в отношениях с известной телеведущей. И мы даже жили вместе. Мы жили вместе несколько месяцев. Но не сошлись в быту. Поэтому она переехала в другую квартиру", - написал Демин.

Слава Демин рассказал о романе с известной ведущей (скрин)

Однако после разрыва отношений они остались друзьями. Также Слава признался, что бывшая даже позволяла ему пожить у нее, пока тот переезжал в другую квартиру.

"Но мы до сих пор в клеевых отношениях. Однажды она позволила пожить несколько дней у нее, когда я переезжал из одной арендованной квартиры в другую", - добавил ведущий.

Слава Демин рассказал о романе с известной ведущей (скрин)

К тому же Демин решил оставить в секрете имя известной ведущей, с которой был в отношениях.

Добавим, что ведущий в 2021 году развелся со своей женой Ксенией Мищенко, с которой был в браке 13 лет. Их разрыв прошел интеллигентно, и они остались друзьями.

Слава Демин (instagram.com/slavademin_official)