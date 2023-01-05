RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Мы жили вместе": Слава Демин признался, что встречался с известной телеведущей

Слава Демин рассказал о романе с известной ведущей (instagram.com.slavademin_official)
Автор: Татьяна Самарук

Известный украинский ведущий Слава Демин впервые признался, что общался с известной телеведущей. В частности, они даже успели пожить вместе несколько месяцев.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Что известно об их отношениях

По его словам, после нескольких месяцев совместной жизни отношения пары не выдержали проверки на прочность. Как объяснил Слава, они просто не сошлись в быту.

"Я был в отношениях с известной телеведущей. И мы даже жили вместе. Мы жили вместе несколько месяцев. Но не сошлись в быту. Поэтому она переехала в другую квартиру", - написал Демин.

Слава Демин рассказал о романе с известной ведущей (скрин)

Однако после разрыва отношений они остались друзьями. Также Слава признался, что бывшая даже позволяла ему пожить у нее, пока тот переезжал в другую квартиру.

"Но мы до сих пор в клеевых отношениях. Однажды она позволила пожить несколько дней у нее, когда я переезжал из одной арендованной квартиры в другую", - добавил ведущий.

Слава Демин рассказал о романе с известной ведущей (скрин)

К тому же Демин решил оставить в секрете имя известной ведущей, с которой был в отношениях.

Добавим, что ведущий в 2021 году развелся со своей женой Ксенией Мищенко, с которой был в браке 13 лет. Их разрыв прошел интеллигентно, и они остались друзьями.

Слава Демин (instagram.com/slavademin_official)

Ранее Демин рассказал об ужасных издевательствах матери. Он признался, что являлся в детстве жертвой домашнего насилия.

Также мы писали, что телеведущий Владимир Остапчук после развода со второй женой стал встречаться с 22-летней журналисткой Екатериной Полтавской.

Читайте РБК-Украина в Google News
романСлава Дьомінведущая