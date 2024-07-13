Мы уже не любим друг друга. Следует ли сохранять брак только ради детей?

Когда взрослые приходят к выводу, что их отношения закончились и следует разойтись, всегда возникает важный вопрос - а как быть с детьми. Следует ли сохранять отношения, чтобы была полная семья или лучше остаться друзьями и заботиться о детях вместе, но уже совсем по-другому.

На этот важный вопрос ответила магистр психологии, психотерапевт и сексолог Наталья Гарина - специально для РБК-Украина (проект Styler).

"Знаешь, между нами уже давно нет страсти, нет общих интересов, каждый как будто живет своей жизнью и мы как соседи. Трудно это признавать, мы больше не любим друг друга. Но ведь у нас есть дети. Ради них мы должны оставаться вместе" - рассказывает мне 40-летняя женщина.

А я думаю, сколько в мире таких семей, проживающих жизнь под общей крышей, но которые так далеки друг от друга!

Люди делают вид, что это нормальная жизнь, нет откровенных скандалов, все изо дня в день размеренно и боятся быть откровенными сами с собой, признать, что это лишь оболочка, а настоящей близости давно нет. Как же дети? Они видят то, что происходит между родителями, они все понимают и подражают такому понятию "нормальной семьи", чтобы дальше нести эту модель в собственные отношения.

Так много ли по-настоящему счастливых семей вы знаете? Таких, где есть любовь, страсть, доверие и поддержка?

Если пристально присмотреться к действительно счастливым семьям, есть интерес к партнеру, общие цели и ценности и искренний контакт. Что же делать, если у семьи есть дети, а в отношениях между родителями нет любви? Сохранять брак ради детей: Стоит ли это усилий?

Эмоциональное влияние на детей

Дети очень чувствительны к эмоциональному климату в семье. Они могут чувствовать напряжение между родителями, даже если они пытаются скрыть свои проблемы. Часто, когда родители остаются вместе только ради детей, это приводит к:

Повышенный уровень стресса и тревоги у детей.

Проблем с поведением и обучением.

Негативное влияние на их будущее восприятие отношений.

Пример для подражания

Родители являются основными моделями поведения для своих детей. Если дети видят, что родители остаются в браке без любви, они могут усвоить неправильные представления об отношениях, например:

Отсутствие эмоциональной близости и поддержки является нормой.

Конфликты и неприязнь в отношениях приемлемы.

Личные нужды и счастье можно игнорировать ради других.

Альтернативы и компромиссы

Вместо того чтобы сохранять брак любой ценой, стоит рассмотреть другие варианты, которые могут быть лучшими для всех. К примеру:

Мирный развод: Психологическая поддержка и медиация могут помочь найти общий язык и обеспечить бесконфликтный развод.

Совместное воспитание: Родители могут оставаться активными и присутствующими в жизни детей, даже если они живут в отдельности.

Индивидуальные и семейные консультации могут помочь каждому члену семьи справиться с эмоциями и найти новые способы общения и сотрудничества.

Преимущества развода

Хотя развод часто воспринимается как отрицательный шаг, он может иметь и положительные последствия:

Уменьшение конфликтов и напряжение в доме.

Улучшение эмоционального состояния обоих родителей.

Демонстрация детям важности самоуважения и личного счастья.

Сохранение брака ради детей может казаться благородным решением, но оно часто приносит больше вреда, чем пользы.

"Самое важное - это создание здоровой и поддерживающей среды для детей, где они могут развиваться эмоционально и психологически. Если этого невозможно достичь в текущем браке, стоит рассмотреть альтернативные пути, которые помогут обеспечить благополучие всех членов семьи", – подчеркивает Наталья Гарина.