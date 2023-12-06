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"Я звонила и жаловалась". Анна Тринчер рассказала правду об отношениях со свекровью

Фото: Анна Тринчер (Instagram/Анна Тринчер)
Автор: Людмила Жукова

Недавно Анна Тринчер объявила о разводе со своим мужем Александром Волошиным после всего года брака. Певица болезненно переживает разрыв и на всех интервью на этот счет постоянно плачет. Недавно она поведала, какие у нее были отношения со свекровью.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разговор Тринчер с ведущей Машей Ефросининой.

Что сказала Тринчер о свекрови

Так, певица рассказала, что на протяжении всего брака ее свекровь не вмешивалась в ее отношения с мужем и всячески поддерживала Аню.

"Я звонила ей и жаловалась на Сашу, я спрашивала совета. Она очень мудрая женщина и она никогда не лезла в нашу семью. Никогда не давала советы непрошенные", - сказала Тринчер.

По словам Ани, свекровь всегда ее выслушивала и была на ее стороне.

"Мы почти каждый день друг другу звонили по телефону", - резюмировала она.

Напомним, звездная пара объявила о разводе 28 ноября, опубликовав видеоролик.

Тринчер и Волошин разводятся

После многочисленных слухов о разрыве супругов все же решило с первых уст сообщить поклонникам, что они больше не вместе.

"Да друзья, наша история закончена. Мы взрослые люди и так бывает, главное, чтобы каждый был счастлив, а вместе или нет - не важно. Надеюсь вы будете вспоминать "нас" с улыбкой, как и мы друг друга. Спасибо всем. Спасибо всем. тебе, Саш", - подписала видео Анна.

Инициатором разрыва стал Волошин, объяснивший свое решение тем, что у него исчезла любовь.

 

Недавно мы рассказывали, что Тищенко разводится с 28-летней женой.

Также Камалия честно призналась, в каких отношениях осталась с эксчеловиком после разрыва.

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Анна Тринчер