"Ми телефонували одна одній". Анна Трінчер розказала, які в неї були відносини зі свекрухою

Що сказала Трінчер про свекруху

Так, співачка розповіла, що протягом всього шлюбу її свекруха не втручалася в її відносини з чоловіком та всіляко підтримувала Аню.

"Я дзвонила їй та жалілась на Сашу, я питала поради. Вона дуже мудра жінка та вона ніколи не лізла у нашу сім'ю. Ніколи не давала поради непрохані", - сказала Трінчер.

За словами Ані, свекруха завжди її вислуховувала та була на її стороні.

"Ми майже кожного дня одна одній телефонували", - резюмувала вона.

Нагадаємо, зіркова пара оголосила про розлучення 28 листопада, опублікувавши відеоролик.

Трінчер і Волошин розлучаються

Після багаточисленних чуток про розрив подружжя все ж вирішило з перших уст повідомити прихильникам, що вони більше не разом.

"Так друзі, наша історія закінчена. Ми дорослі люди і так буває, головне, щоб кожен був щасливий, а разом чи ні - не важливо. Сподіваюсь ви будете згадувати “нас” з посмішкою, як і ми один одного. Дякую усім. Дякую тобі, Саш", - підписала відео Анна.

Ініціатором розриву став Волошин, який пояснив своє рішення тим, що у нього зникло кохання.