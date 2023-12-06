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"Ми телефонували одна одній". Анна Трінчер розказала, які в неї були відносини зі свекрухою

Фото: Анна Трінчер (Instagram/Анна Трінчер)
Автор: Людмила Жукова

Нещодавно Анна Трінчер оголосила про розлучення зі своїм чоловіком Олександром Волошиним після всього року шлюбу. Співачка болісно переживає розрив та на всіх інтерв'ю з цього приводу постійно плаче. Нещодавно вона розказала, які в неї були відносини зі свекрухою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на розмову Трінчер з ведучою Машею Єфросиніною.

Що сказала Трінчер про свекруху

Так, співачка розповіла, що протягом всього шлюбу її свекруха не втручалася в її відносини з чоловіком та всіляко підтримувала Аню.

"Я дзвонила їй та жалілась на Сашу, я питала поради. Вона дуже мудра жінка та вона ніколи не лізла у нашу сім'ю. Ніколи не давала поради непрохані", - сказала Трінчер.

За словами Ані, свекруха завжди її вислуховувала та була на її стороні.

"Ми майже кожного дня одна одній телефонували", - резюмувала вона.

Нагадаємо, зіркова пара оголосила про розлучення 28 листопада, опублікувавши відеоролик.

Трінчер і Волошин розлучаються

Після багаточисленних чуток про розрив подружжя все ж вирішило з перших уст повідомити прихильникам, що вони більше не разом.

"Так друзі, наша історія закінчена. Ми дорослі люди і так буває, головне, щоб кожен був щасливий, а разом чи ні - не важливо. Сподіваюсь ви будете згадувати “нас” з посмішкою, як і ми один одного. Дякую усім. Дякую тобі, Саш", - підписала відео Анна.

Ініціатором розриву став Волошин, який пояснив своє рішення тим, що у нього зникло кохання.

 

Нещодавно ми розповідали, що Тищенко розлучається з 28-річною дружиною.

Також Камалія чесно зізналася, в яких стосунках залишилася з ексчоловіком після розриву.

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Анна Тринчер