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Мы все делаем не так? Вот как правильно нужно сидеть на унитазе

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Суббота 12 августа 2023 20:01
Мы все делаем не так? Вот как правильно нужно сидеть на унитазе Как правильно сидеть на унитазе (фото:f freepik)
Автор: Светлана Мащенко

У здорового человека нормальный процесс дефекации проходит легко, без особого напряжения мышц. Любые усилия при посещении туалета могут привести к проблемам с пищеварением, анальным трещинам и даже геморрою. Причиной этого может быть неправильное сидение на унитазе.

Как освобождаться легко и без потуг - узнайте ниже в материале Styler.

Правильный угол - ключ к успеху

Большинство унитазов устроено так, что вы садитесь на них, образуя своим телом угол 90 градусов. Но это - неправильно. Также не стоит откидываться назад, даже если вам кажется, что так удобнее.

Идеальная, физиологическая, поза для дефекации - так называемая "поза орла". Так поступали наши предки задолго до изобретения унитазов.

Это поза на корточках, когда бедра и таз создают угол, примерно равный 35 градусам и никакого давления на прямую кишку не происходит.

Мы все делаем не так? Вот как правильно нужно сидеть на унитазе

Неправильная и правильная поза на унитазе

Как сесть в правильную позу

  • Вам, скорее всего, понадобится маленький стульчик-ступенька (такой продают для маленьких детей, которые не могут залезть на унитаз).
  • После того как вы сели на унитаз и поставили ноги на стульчик, поставьте колени пошире.
  • Наклонитесь вперед, чтобы ваше тело образовало острый угол, который будет равен примерно 35 градусам.

Мы все делаем не так? Вот как правильно нужно сидеть на унитазе

Поза орла - лучшая для дефекации (скриншот: YouTube/Pelvic Empowerment)

Можно ли читать в туалете?

Когда-то в каждом туалете лежали старые журналы, книги, а в крайнем случае мы читали инструкции на освежителях воздуха. Сейчас мы берем с собой смартфон и часто забываем о времени.

Нормальный процесс дефекации длится 3-5 минут - этого достаточно для удовлетворения естественной потребности. Но многие проводят в туалете по 30-40 минут, не подозревая, что это может быть вредно для здоровья.

Врачи говорят, если сидеть на унитазе больше, чем 5 минут при каждом опорожнении, эта привычка может привести ко многим проблемам со здоровьем.

Прежде всего длительное сидение на унитазе вызывает напряжение мышц живота и рост нагрузки на внутренние органы, что вызывает запоры и геморрой.

Есть и другие проблемы:

  • из-за длительного сидения в туалете нарушается структура слизистой прямой кишки, что может привести к ее выпадению, то есть геморрою
  • заражение вредными микроорганизмами, поскольку на книги, журналы и гаджеты, используемые в туалете, попадает много патогенных микробов
  • передавливание седалищного нерва - главная причина онемения в ногах
  • регулярное нарушение кровообращения в нижних конечностях и органах малого таза приводит к варикозной болезни и лимфостазу

А вот запор и неправильное (или длительное) сидение на унитазе мало связаны. Дело в том, что к запорам чаще всего приводит несбалансированное питание и нехватка жидкости в организме.

Чтобы своевременно какать, нужно употреблять достаточно клетчатки и поддерживать водный баланс. А чтобы делать это быстро и без проблем, нужно сесть на унитаз в "позу орла".

Узнайте также, можно ли подцепить инфекцию через сиденье унитаза.

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