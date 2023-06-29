"Мы начали задыхаться": супруги чуть не погибли в отеле на Закарпатье, а администрация не помогла (видео)

Детали инцидента в отеле

В день заселения пара решила посетить хаммам на территории отеля. Однако когда супруги захотели выйти, сделать этого не смогли - дверь не открывалась.

Пара начали звать на помощь, но никто не пришел.

"Я кричала так громко, что у меня лопнули капилляры в глазах. Или от того, что я перегрелась в сауне. Мы продолжали стучать в дверь и звать на помощь. У меня все руки в синяках от того, что я изо всех сил стучала в дверь", - пишет Кристина.

По словам женщины, пара почувствовала, что начинает задыхаться.

"Мне уже было сложно дышать, и я опустилась на пол и пыталась ловить воздух через маленькую щель, но уже задыхалась. Виталик сказал, что он задыхается тоже и уже не в силах ждать", - вспоминает она.

Единственным выходом в этой ситуации было выбить стеклянную дверь. Когда пара наконец-то смогла выбраться, она пошла в администрацию, чтобы разобраться, как могла сложиться такая опасная ситуация.

Вместо этого владелец начал кричать на гостей за то, что они выбили дверь просто так. Кроме того, Виталий начал получать угрозы прямо в гостинице: если пара хочет проснуться утром, она должна заплатить 20 000 гривен.

Пара перевела эту сумму шантажистам (фото: instagram.com/christinamaryina)

Вместе с полицией Кристина и Виталий смогли покинуть гостиницу. Правоохранители дали им номер такси, чтобы доехать до Ивано-Франковска. Однако шантаж продолжился.

"Когда мы ехали, таксисту начали звонить и спрашивать, не он ли забрал двух человек с собакой на "Укрнафте". Таксист дал понять, что нам лучше заплатить им. Выходит, что кто-то из полиции поделился нашими планами с "б*дло отельерами" , - рассказывает Кристина.

В конце концов, пара была вынуждена перевести вымогателям средства. Они также написали заявление в полицию, но сейчас неизвестно, как продвигается дело.